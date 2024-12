¿Estará Randy Orton en el debut de RAW en Netflix?

El debut de WWE Raw en Netflix se acerca rápidamente, y en menos de dos semanas tendremos una nueva época en las transmisiones televisivas de la compañía, e incluso se han realizado múltiples promociones del histórico programa, que emanará este 6 de enero desde el Intuit Dome en Los Angeles. Precisamente, este domingo, Netflix lanzó un comercial con el anuncio del debut de la marca roja, con la imagen de varias Superestrellas.

► Randy Orton no está programado para el debut de WWE RAW en Netflix

A pesar de las presencias confirmadas de algunas de las Superestrellas más importantes de la WWE en el debut de RAW en Netflix, como Roman Reigns, Rhea Ripley, Liv Morgan, Seth Rollins, CM Punk, Cody Rhodes, entre otros, parece que una de sus estrellas más icónicas no estará presente para el programa del 6 de enero de 2025.

Randy Orton fue sacado de circulación con un martinete de Kevin Owens durante un episodio de WWE SmackDown en noviembre, y no ha aparecido desde entonces. Al respecto, el Dr. Chris Featherstone de Sportskeeda mencionó en su cuenta de X, que «The Viper» no está programado actualmente para ser parte del episodio debut de Raw en Netflix.

«Mucha gente me ha preguntado sobre el estado de Randy Orton con respecto al 6 de enero. Me han informado de que actualmente no está programado para ser parte del episodio debut de #WWERaw en Netflix».

Orton y Owens estaban listos para enfrentarse en Arabia Saudita en Crown Jewel, pero el combate nunca se oficializó, ya que ambos decidieron mantener la acción fuera del ring y quedaron tendidos en la zona donde estaba el público. Menos de una semana después, Owens aplicó el movimiento prohibido y Orton fue sacado en camilla, y hasta el momento se desconoce cuándo volverá a la acción.