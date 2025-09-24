¿Estará Masha Slamovich en TNA Victory Road?

por
Masha Slamovich

No levanta cabeza TNA. En plena candencia de su producto, cuando ya se ha puesto la primera piedra para un «invasion angle» con WWE NXT y a las puertas de celebrar nuevo especial, Victory Road, resulta que uno de sus mejores talentos, Masha Slamovich, afronta serias sospechas de maltrato hacia su expareja, el también luchador AKIRA

Por el momento, mientras la acusada sigue sin pronunciarse públicamente al respecto, TNA podría haber tomado una primera decisión: borrar a Slamovich del cartel de Victory Road. La moscovita fue anunciada días atrás para enfrentar allí a Ash By Elegance por el Campeonato Mundial Knockouts, pero ahora, la correspondiente noticia de la confirmación del duelo ya no aparece en la web oficial de la promotora.

Sin embargo, dentro del propio apartado del evento sí se mantiene la imagen de Slamovich como una de las implicadas. Asimismo, tampoco se ha eliminado su perfil en la sección «Roster», descartándose provisionalmente un despido. Es de suponer que de cancelarse el combate, TNA emita un comunicado de manera formal.

► Prestige y West Coast Pro mueven ficha

Quienes sí han tomado ya una decisión firme son dos promotoras independientes, Prestige Wrestling y West Coast Pro, habituales cada año en la agenda de «The Russian Dynamite».

La primera anunció ayer que Slamovich quedaba fuera de su próxima cita, Roseland XII, prevista para el 5 de octubre, donde iba a luchar contra Shayna Baszler, y poco después hizo oficial que Dani Luna será su sustituta. Mientras, la segunda igualmente sacó a Slamovich de su siguiente show, How The West Was Won, a celebrarse el 1 de noviembre, donde fue programada en mano a mano con Miko Alana, sin un reemplazo concretado por ahora. 

 

Rafael Indi rafaelinaresindiano@gmail.com | @rafael_indi

