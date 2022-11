Karl Anderson ha tenido el Campeonato de Peso Abierto NEVER de NJPW desde el 12 de junio, cuando derrotó a Tama Tonga en el evento Dominion 6.12, acumulando 163 días en su poder. Se esperaba que reapareciera en Japón para Wrestle Kingdom 17, el 4 de enero de 2023 en el Tokyo Dome, pero su regreso quedó programado antes. No luchó contra Hikuleo en Battle Autumn el 5 de noviembre porque decidió trabajar en Crown Jewel de WWE. En cambio, lo hará el 14 de diciembre en la función final de los torneos World Tag League y la Super Junior Tag League.

► Karl Anderson hará más fechas con NJPW

Todavía no se sabe quién será su oponente, el contendiente al título, pero cualquiera pensaría que, como ha sucedido tantas otras veces en la lucha libre, será destronado para a partir de entonces enfocarse exclusivamente en la compañía McMahon. No obstante, quizá eso no sea lo que suceda puesto que nuestros compañeros de Fightful informan ahora de que el veterano luchador va a seguir haciendo fechas con la organización japonesa mientras continúa adelante con su segunda etapa como Superestrella. Es una situación poco convencional pero parece que no está teniendo problemas.

«Aquellos con los que hemos hablado dijeron que el plan sigue siendo que Anderson trabaje en más fechas más allá de su defensa del título en diciembre, señalando que siempre ha estado apuntado y planea trabajar en el show del Tokyo Dome. Él y Gallows se habían comprometido a trabajar en esas fechas incluso antes de dejar IMPACT Wrestling«.

Veremos qué sucede a mediados del mes que viene en New Japan Pro-Wrestling con Karl Anderson y qué sucede en adelante, incluyendo a WWE.

¿Qué os parece la situación de Karl Anderson con WWE y NJPW?