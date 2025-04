Establecidas las luchas para ambas jornadas de WrestleMania 41

Entre rumores sobre su muy generosa duración, primero debíamos tener constancia de cuántas luchas y cuáles conformarán cada noche de WrestleMania 41, tras conocer los respectivos estelares sabatinos y dominicales. Y por fin, cuando resta una semana para celebrarse la gran cita, WWE lo hace público.

El Campeonato Mundial de Peso Completo, el Campeonato Femenil, el Campeonato Mundial de Parejas y el Campeonato de los Estados Unidos se defenderán el 19 de abril, junto con el CM Punk vs. Roman Reigns vs. Seth Rollins (previsto estelar, como ya conocíamos) y los duelos Jade Cargill vs. Naomi y Rey Mysterio vs. El Grande Americano.

Mientras, 24 horas después tendrán cabida el Campeonato Indiscutible (previsto estelar, como ya conocíamos), el Campeonato Mundial Femenil, el Campeonato Femenil de Parejas y el Campeonato Intercontinental, junto con los duelos Damian Priest vs. Drew McIntyre y AJ Styles vs. Logan Paul.

Véase, siete encuentros en la primera jornada y seis en la segunda. Estaremos atentos a cualquier posible añadido que se produzca.

Podemos trazar ya entonces una estampa concreta de cómo lucirá el menú que presenta WrestleMania para la próxima semana, desde el Allegiant Stadium de Las Vegas (Nevada, EEUU).

[19 de abril]

[20 de abril]

