¿Está ya Naomi fuera de WWE?

Hace poco más de un mes, este reporte de Fightful concedía un halo de esperanza a los seguidores que esperan que Naomi reaparezca por WWE.

Y esta semana, Ariane Andrew (la otrora Cameron en WWE) ofreció otro, tras ser preguntada por la ex Campeona SmackDown.

Pero en las últimas horas, las señales dieron un giro de 180 grados con cierto tuit de WrestleCon… para volver a su dirección anterior. Porque la famosa convención luchística anunció la presencia de Naomi. Y poco después, eliminó tal publicación.

La presencia de Naomi en la WrestleCon resultaría ciertamente un indicio de su salida de WWE, pues habitualmente el Imperio McMahon no permite que sus Superestrellas se dejen ver por el evento. Hoy se apunta a AEW como motivo, pues numerosos talentos de la casa Élite acudirán a la convención, pero esto ya viene sucediendo desde antes del nacimiento de la empresa de Tony Khan; si recordamos, por ejemplo, el caso de Kurt Angle en 2017.

Como inmediato compromiso de Naomi, “The GLOW” estará hoy y mañana en otra convención, la Emerald City Comic Con de Seattle (Washington), junto a Mercedes Moné.

Welcome to #ECCC, Trinity Fatu (“Naomi”)! 🌟 Trinity and her bestie, Mercedes Varnado, are tag-teaming Seattle March 4 and 5. Meet this duo at the brand-new Seattle Convention Center Summit building: https://t.co/DGAhLo5tsH pic.twitter.com/kzQSguuuHc