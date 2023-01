Esta vez, Emma quiere ser campeona en la WWE

La carrera de Emma en la lucha libre profesional nunca ha necesitado de títulos para brillar pues habiendo comenzado en 2008 solo ha visto tres cinturones. El Campeonato Supergirls NWA ECCW en 2009 y 2010. El Campeonato Ladies SWE en 2019. Y el Campeonato de Parejas Knockouts Impact en 2022. De la misma manera, en la WWE nunca ha reinado. En etapa actual es comprensible porque apenas está empezando pero la primera fue de 2003 a 2011 y tampoco lo hizo. Y quiere que esto cambie en esta nueva oportunidad que tiene como Superestrella.

► Emma quiere ser campeona en la WWE

Lo adelanta en su reciente entrevista con Out of Character with Ryan Satin. Cabe mencionarse que actualmente Emma no está cerca del Campeonato Femenil SmackDown, marca donde trabaja desde su retorno. Aunque a mediados de diciembre estuvo en un combate para determinar a la siguiente contendiente, que fue ganado por Raquel Rodríguez, que acabarían perdiendo ante Ronda Rousey, quien a su vez perdería el título ante Charlotte Flair en el último programa azul del 2022. Así que la ex IMPACT! Wrestling debería ir a por «The Queen».

“En realidad, nunca he tenido un título en la WWE, lo creas o no. Cuando suceda, será mucho mejor, ¿verdad? Sí, ese definitivamente es un objetivo a largo plazo para mí: ser Campeona en la WWE. Quiero decir, definitivamente ese sería el objetivo final, pero estoy feliz de trabajar para lograrlo”.

Es de suponer que Rousey va a buscar una revancha contra Flair y que ambas se verán las caras por el cinturón en Royal Rumble 2023. Emma probablemente entrará a la batalla real de 30 mujeres del primer Evento Premium del año. Si la gana, tendrá su oportunidad titular en WrestleMania 39. Veremos si eso es lo que sucede. Aunque no tenemos ninguna información acerca de que la WWE esté planeando un empuje tan grande para la luchadora. Por otro lado, la han contratado de nuevo, así que entendemos que le ven un buen futuro.

¿Pensáis que Emma conseguirá ganar un título en la WWE?