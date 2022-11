Desde el pasado verano, el elenco principal de WWE ha ido llenándose de facciones, como si todo hubiera sido un plan maestro de cara a Survivor Series WarGames, evento donde el choque entre marcas ya no estará presente y donde a cambio, colisionarán equipos ya existentes de antemano.

Hace una semana, se hizo público el afiche oficial de este «premium live event», y la presencia de The Bloodline como grandes protagonistas de la imagen promocional nos llevó a pensar que Roman Reigns y Cía formarían parte del combate varonil WarGames, cuya forma a día de hoy aún desconocemos.

Y he aquí que surge el bueno de Mike Johnson de PWInsider para chivarnos que sí, que The Bloodline será uno de los dos quintetos integrantes de los juegos de guerra adscritos a la división de gladiadores. Estampa ya apuntada por F4WOnline.com.

Lucen lógicos los rivales de The Bloodline, considerando el desarrollo de las historias. Kevin Owens, nombre mencionado por Dave Meltzer ayer, sufrió una lesión el pasado fin de semana, por lo que no queda claro si finalmente luchará en Survivor Series WarGames.

A celebrarse el 26 de noviembre desde el TD Garden de Boston (Massachusetts), Survivor Series WarGames cuenta por ahora con este cartel.

THIS FRIDAY on #SmackDown



The Road to #SurvivorSeries continues PLUS @SamiZayn takes on Butch in the #SmackDown World Cup! pic.twitter.com/K01X4pHoVe