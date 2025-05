Esta será la lucha estelar de Saturday Night’s Main Event XXXIX

Desde que ganara el Campeonato WWE en WrestleMania 41, John Cena está protagonizando una suerte de cierre de círculo antes de colgar las botas a final de año. Primero, defendiendo su oro contra Randy Orton en Backlash, y dentro de cuatro días, enfrentándose a otro viejo conocido, R-Truth, en Saturday Night’s Main Event XXXIX.

Sin embargo, por muy mediático que esté siendo su camino hacia el ocaso, Cena no cerrará el especial televisivo de NBC, pues según informó ayer WWE durante Monday Night Raw, tal hueco se reserva para Jey Uso y Logan Paul, cuando el samoano ponga sobre la mesa el Campeonato Mundial de Peso Completo WWE ante «The Ultimate Influencer».

El duelo entre Cena y Truth carece de carácter titular, factor que hace más entendible su posición en el cartel, evidenciando su intrascendencia. Y después de todo, seguramente sea el punto del show que mayor número de miradas atraiga.

Les recuerdo el cartel que provisionalmente presenta Saturday Night’s Main Event XXXIX, a celebrarse este sábado 24 de mayo desde el Yuengling Center en Tampa (Florida, EEUU).

KNOCKOUT NUMBER 4! 👊💥



LOGAN PAUL JUST KO’D THE CHAMPION, JEY USO!



Are we looking at our next World Heavyweight Champion?#WWERaw pic.twitter.com/JVWbYDY6Kk