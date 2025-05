La lucha libre no es tan importante en USA como muchos creen, y esto se hace evidente cada vez que llega la temporada alta en los principales deportes rey del país. Como sucedió a principios de mes, cuando los «playoffs» de la NBA y la NHL obligaron a AEW Collision a emitirse en TBS el jueves noche, y no el sábado noche.

Pero AEW y su programación televisiva también se ven alterados por otro factor: WWE. Y como sucedió durante la «WrestleMania Week», un evento del gigante estadounidense, ahora Saturday Night’s Main Event XXXIX, se cruza en el camino de los Élite, pues mañana estos adelantarán de nuevo la emisión de Collision en TBS. Y de resultas, ROH on HonorClub se mueve al viernes a las 7 pm ET. Eso sí, el show convergerá en similar franja horaria con TNA Under Siege 2025, que arrancará ese misma jornada a las 8 pm ET.

Dos semanas atrás, el show semanal de ROH pudo verse gratuitamente en el canal que mantiene la promotora en YouTube, y dentro de dos días podrá volver a seguirse a través de este medio.

Por el momento, no hay luchas anunciadas para el capítulo que nos ocupa.

► Resultados ROH on HonorClub #116

Les recuerdo todo lo sucedido en la más reciente edición semanal de ROH.