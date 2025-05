Esta semana, ROH on HonorClub se emitirá el viernes, y gratis

Durante la «WrestleMania Week», ROH cambió su día de emisión al viernes, tras un episodio especial como previa a la igualmente inusual entrega de AEW Collision que vimos el jueves. Y si entonces fue WWE el motivante, ahora la casa del honor se topa con la NBA y la NHL.

Porque debido a la celebración de los «playoffs» de estas ligas deportivas, Collision volverá a emitirse hoy jueves (vía TBS), en vez del sábado. Y así, otra vez ROH on HonorClub se traslada al viernes, a partir de las 7 pm ET, con el extra de poder verse gratuitamente a través del canal de YouTube de la promotora. Un medio de seguimiento, ha aclarado ya ROH, sólo por esta semana.

Seguidamente, todo lo anunciado hasta ahora para el capítulo de esta semana de ROH on HonorClub.

ROH Grand Slam winner @TheLethalJay faces off against former ROH World TV Champion Atlantis Jr.!



📺 Watch ROH TV this FRIDAY at https://t.co/8dcdtxqvDf & the Official ROH YouTube channel