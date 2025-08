¿Está nervioso Dominik Mysterio por WWE SummerSlam?

La segunda noche WWE SummerSlam en su edición de 2025 presentará, entre otros combates, una defensa de Dominik Mysterio del Campeonato Intercontinental contra AJ Styles.

«No estoy realmente nervioso cuando se trata de AJ Styles. Ya le he ganado antes. Él me ha ganado antes. Así que tenemos como ese pequeño… es una situación de uno a uno.»

«Pero creo que voy a entrar a SummerSlam con la ventaja. Entro como campeón. Entro como el Mysterio más grande de todos los tiempos. Entro celebrando mi 20 aniversario.»

«Hace 20 años estaban peleando por mi custodia en una lucha de escaleras. Al final del día, Dirty Dom va a hacer lo que tenga que hacer para salir como campeón. Nadie me va a quitar esa noche.»