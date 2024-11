¿Está Mike Bailey en la agenda de AEW?

Se supone que, según el eslogan/leitmotiv de la compañía, AEW es el lugar donde luchan los mejores. Y Mike Bailey es uno de los mejores luchadores del mundo, con sus tres últimos años de carrera como despunte definitivo. Podríamos pensar entonces que Bailey está destinado a convertirse en «All Elite».

Aunque está vinculado contractualmente a TNA, este acuerdo concluye a final del presente año, y el pasado verano, tras recibir cierta sugerencia por parte de Kenny Omega, Bailey quiso dejar todas las puertas abiertas durante una charla con Chris Jericho.

[…] Sería absurdo decir que simplemente no estoy interesado en ir a ninguna parte. Así que estoy buscando sacar el máximo provecho de mi carrera. Todavía tengo muchos años por delante. Amo a TNA, me encantaría quedarme con TNA, pero ¿quién sabe qué depara el futuro? El mundo de la lucha libre ha estado avanzando increíblemente rápido en los últimos años. Espero que sea completamente diferente dentro de seis meses. Pero sigo siendo muy optimista».

TNA hizo que muchos fans arquearan la ceja la semana pasada, cuando Mike Bailey perdió el Campeonato de la División X ante Moose en iMPACT!, luego de armarse el duelo de una semana para otra. Cambio titular quizás relacionado con su estatus contractual, pues como ya dijimos, dicho acuerdo Bailey-TNA concluye cuando acabe 2024, dentro de apenas mes y medio.

Pero preguntado por tal asunto en reciente Q&A, Sean Ross Sapp de Fightul cree que Bailey no dejará TNA por AEW y que conversaciones entre el gladiador y la casa Élite son inexistentes.

Sapp expone, según su dialéctica, únicamente creencias personales, sin verdades concluyentes. Bailey no luchó en las últimas grabaciones de iMPACT!, por lo que parece no competirá en Turning Point 2024, siguiente PPV de TNA. Y aunque las implicaciones del canadiense sobre la promotora de Anthem Sports & Entertainment suelen ser espaciadas en el tiempo, esta vez podría suponer un indicio de su salida.

.@TheMooseNation vs. @SpeedballBailey was an X-Division Title match for the ages. #TNAiMPACT pic.twitter.com/6ZwgZVUB0S