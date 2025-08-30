Esta lucha abrirá Clash in Paris 2025

WWE realizará este 31 de agosto de 2025, a las 11:00 AM ET, el evento premium denominado Clash in Paris 2025 desde la París La Défense Arena de París, Francia. Y ya se ha podido saber cuál será la lucha que abrirá la noche. El reporte lo ha dado Cory Hays de Bodyslam.net.

Según este reporte, será la lucha entre Roman Reigns y Bronson Reed la que caliente la lona, la que abra la función. Así las cosas, los fans de WWE ya están emocionados porque saben que se espera una lucha bastante poderosa, llena de golpes de poner. Reigns y Reed han estado en rivalidad durante las últimas semanas. Reed se le ha robado varias zapatillas o sneakers a Reigns durante sus enfrentamientos.

► Cartel de WWE Clash in Paris 2025

1- John Cena vs. Logan Paul

2- CAMPEONATO MUNDIAL DE PESO COMPLETO: Seth Rollins (c) vs. CM Punk vs. Jey Uso vs. LA Knight

3- Roman Reigns vs. Bronson Reed

4- Sheamus vs. Rusev

5- CAMPEONATO INTERCONTINENTAL FEMENIL WWE: Becky Lynch (c) vs. Nikki Bella

6- CAMPEONATO DE PAREJAS WWE: Dexter Lumis y Joe Gacy (c) vs. Angelo Dawkins y Montez Ford