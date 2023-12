¿Está interesada WWE en firmar a QT Marshall?

Con un extenso tuit, QT Marshall dio la noticia de su adiós motu proprio a AEW la madrugada de este martes. Poco después, en la Wrestling Observer Radio, Dave Meltzer reveló ciertos entresijos de tal decisión.

«Una cosa con QT, y es importante: QT quiere ser una estrella de la lucha libre. Y eso no iba a suceder en AEW. Sé que expresó por ello su frustración ante mucha gente. La sensación de que ha tenido buenos combates pero no ha sido posicionado para ser una estrella allí».

► Cody Rhodes, un nexo

Y como si no hubiera otra alternativa para QT Marshall, Haus of Wrestling señala en reciente reporte las posibilidades de que el ex Campeón Latinoamericano AAA siga los pasos de Cody Rhodes.

«Muchos con los que hablamos creen que Marshall, siendo buen amigo de Rhodes, podría estar en posición de pasar a un rol de entrenador en el Performance Center de WWE. Sin embargo, cuando hablamos con personas cercanas a Marshall, me contaron que está interesado principalmente en luchar para WWE, pues tiene una exitosa escuela donde puede entrenar a talentos. En estos momentos, no cree que WWE le permita luchar y ser entrenador, algo a la que estaría abierto si fuese una opción. «Aquellos con los que hemos hablado del lado de WWE dicen mostrarse escépticos de que WWE esté interesada en contratarlo estrictamente como luchador, y no están seguros de cuánta influencia podría tener Rhodes actualmente. Una persona con la que hablamos comunicó que Marshall no quiso hacer ciertos movimientos la última vez que trabajó para WWE [Marshall ha disputado allí cuatro combates como talento de realce] debido a problemas en su cuello. Con eso dicho, su destacó su creatividad como un punto a favor, y el rol de entrenador no se descartó, pero también se mencionó que la compañía ya tiene a muchas personas valiosas en puestos tras bambalinas».

Si Marshall quiere sentirse competidor en un escenario de primer nivel, tal vez la mejor alternativa sea Impact Wrestling, porque por popularidad, carisma y edad, WWE no lo convertirá en una estrella.