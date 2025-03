Esta fue la rivalidad del año en WWE para Eric Bischoff

Recientemente, la WWE anunció el regreso de sus Premios Slammy, donde los fanáticos votarán por las diferentes categorías (como ha sido siempre), entre las cuales se encuentra la de Rivalidad del Año, que tuvo varios nominados, incluyendo el enfrentamiento entre Cody Rhodes y Roman Reigns, así como aquella entre CM Punk y Drew McIntyre, en la que incluso desde SÚPER LUCHAS la catalogamos como la mejor del año.

► CM Punk vs Drew McIntyre, la rivalidad del año

Durante la reciente edición del podcast «83 Weeks», tanto Eric Bischoff como su copresentador Conrad Thompson, coincidieron en el hecho de que la rivalidad que mantuvieron CM Punk y Drew McIntyre por varios meses fue la mejor del año. Además, el miembro del Salón de la Fama WWE se mostró expectante sobre cómo Punk llevará su rivalidad con Seth Rollins este año, luego de que ambos hayan declarado su animosidad mutua.

«No tengo ninguna que me haya gustado más, y estoy de acuerdo. Será interesante ver qué hacen con Punk y Seth Rollins. Ya me parece bien. Veremos si terminan con esto, si continúan. No sé. Cada vez soy más fan de Punk. Sé que ya hablamos de eso, pero es un jugador diferente en WWE que en AEW. Se ve diferente; se comporta diferente. No dice tonterías. Es como un talento diferente.»

La rivalidad en pantalla entre Punk y McIntyre comenzó cuando este último lesionó al primero en el Royal Rumble varonil del año pasado, dejando al primero sin luchar en WrestleMania 40. Luego, «The Second City Saint» finalmente se vengó saboteando el canje de Money in the Bank de McIntyre contra Damian Priest. Eventualmente, esta rivalidad concluyó tras un brutal combate en Hell in a Cell, en el pasado mes de octubre, con victoria de Punk.