¡Increíble! Esta fue la cantidad de golpes que recibió Dominik

La osadía de retar a Seth Rollins para SummerSlam le cobró una alta factura a Dominik Mysterio, quien fue masacrado a punta de golpes con palos de kendo.

El Mesías y Buddy Murphy se ensañaron con la más reciente contratación de RAW, a quienes ataron con las cuerdas y le propinaron 30 golpes con palos de kendo, lo que le dejó diversas marcas en todo el cuerpo.

La cadena Fox, la cual es la que transmite los programas de WWE, dio a conocer la cantidad de golpes que recibió el hijo de Rey Mysterio, los cuales serían su "bienvenida" a la compañía.

Aunque Andrade y Ángel Garza han tenido diferencias con Rey Mysterio, la agresión de Rollins hizo arder la sangre mexicana de ambos, quienes le manifestaron su apoyo a Dominik.

Incluso Gran Metalik y Santos Escobar mostraron su apoyo al heredero de Mysterio.

To anyone that knows the meaning of the expression #LaRaza : This will not go unpunished... and for you @35_Dominik #Respect #LegadoIsLegado 👊🏽☠️🇲🇽 #WWERAW pic.twitter.com/LbQToYmGK5

— SANTOS ESCOBAR💀🇲🇽 (@EscobarWWE) August 11, 2020