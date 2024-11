Esta es la situación en torno a The Street Profits

Aunque The Street Profits ya han ganado los Campeonatos de parejas en Raw, SmackDown y NXT, su actualidad dista de sus mejores días, y los fanáticos piensan que ya debe ser hora que la compañía se la juege por Montez Ford a nivel individual, aunque no se han atrevido a tomar la decisión, a pesar de que les está funcionando la apuesta con Jey Uso, quien incluso pudo obtener el Campeonato Intercontinental WWE. De hecho, posiblemente cansado de tantas frustraciones, el propio Ford no descarta que una separación del equipo se dé en el futuro.

► ¿Los Street Profits se separarán?

En las últimas semanas, The Street Profits, han generado serias especulaciones con recientes publicaciones en redes sociales, entrevistas y conversaciones detrás de escena que apuntan a una posible frustración dentro de la WWE. En este punto, muchos no están seguros de si esto es solo parte de una historia más grande.

Al respecto, Fightful Select intentó obtener información sobre la situación de The Street Profits, revelando que no hay una indicación clara de que los contratos de Ford y Dawkins estén llegando a su fin o si tienen planes de volver a firmar, lo cual deja más dudas que certezas sobre su futuro.

La pareja firmó contratos de varios años en 2019, pero la duración exacta sigue siendo un misterio, pero lo único que se sabe es que Montez Ford ha sido bastante elocuente al momento de expresar sus frustraciones y menciona que «está pensando en su futuro». Recordemos que han pasado casi cuatro años desde la última vez que The Street Profits obtuvo el Campeonato de parejas, y aunque han tenido apariciones regulares en televisión, los resultados no han sido del todo favorables, e incluso su asociación con Bobby Lashley culminó de manera abrupta, con la salida de The All Mighty de la WWE.

Ahora, The Street Profits tiene una nueva oportunidad de convertirse en Campeones de Parejas cuando se enfrenten la próxima semana ante Motor City Machine Guns por el Campeonato de Parejas WWE. Habrá que estar atentos al desarrollo de esta historia, que podría traer consecuencias en el caso de que el dúo no logre su objetivo.