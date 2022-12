Esta es la situación actual de Miro en AEW

«No depende de mí. Estoy haciendo todo lo que puedo y, a partir de ese momento, estoy sentado y esperando la oportunidad”. Miro pronunciaba estas palabras hablando de su ausencia de la programación de AEW. El luchador está sano y preparado para volver a la acción pero sigue sin hacerlo. Y ahora vemos cuál es su situación dentro de la compañías gracias a nuestros compañeros de Fightful, mismo medio que hace unos días apuntaba: «Completamente incierto. Hubo una idea creativa para él. No la quiso. Lo emplazaron hasta después del PPV. Están hablando sobre nuevas ideas actualmente».

► Miro, ausente y sin planes en AEW

«Miro apenas ha luchado en 2022, pero no por lesión o falta de ganas.

«Tras la ausencia de Miro, muchos fans se han preguntado dónde ha estado. Después de consultar con las fuentes de All Elite Wrestling, se nos reiteró que Miro está y ha estado completamente sano y con ganas de competir activamente. Sin embargo, se nos dice que la creatividad simplemente no ha llegado a ningún término. Hemos escuchado que hubo reuniones productivas en la época de los informes originales.

«Miro apareció por última vez en AEW All Out, y antes de eso, Forbidden Door. Si bien parecía que había vuelto a figurar creativamente durante el verano, ese no ha sido el caso y solo luchó en cuatro combates en todo 2022, todos entre el 1 de junio y el 4 de septiembre. Nos dijeron que había planes para tener conversaciones creativas, pero que aún no han sucedido.

«Dicen las personas con las que hemos hablado que Miro tiene muchas ganas de volver al ruedo«.