Esta debería ser la última lucha de John Cena

A lo mejor no sea el mejor luchador de todos los tiempos. Definitivamente no lo es si la discusión vira de repente en torno a las habilidades sobre el cuadrilátero (posiblemente no califique ni para un top 500). Quedaría muy atrás si el foco recayera en el poder de taquilla. Si nos centramos en la popularidad, ya cambian los términos: muy posiblemente entre en un top 20. Y abocándonos a eso que siempre se le dio mejor, el micro, hay quienes lo creen (y con argumentos) en el top 10. Pero claro, son todas cuestiones subjetivas, discutibles…

Ahora, eso sí: dentro de su generación fue el uno. Y eso es indiscutible.

► Desglosando el cambio a rudo de John Cena

John Cena va dando sus últimos pasos como luchador activo. El retiro está a la vuelta de la esquina y la frutilla del postre fue aquello que se le venía postergando por décadas: el tan anhelado cambio a rudo. Llegó en el momento menos esperado pero asimismo en el más indicado, irónicamente. Y la lógica detrás de esto es tan simple como la tabla del uno, pues si bien es cierto que estuvo muy cerca de hacer esta movida en 2012 y un par de veces más a mediados de los 2000, jamás se le presentó la oportunidad en un contexto tan favorable.

El mundo entero de la lucha ya no concebía la posibilidad de verlo en una versión corrupta o mínimamente distorsionada a la que nos había acostumbrado como el «Súper Cena», un hombre de tan pocas imperfecciones que producía rechazo, con un récord de victorias tan impecable que no hacía más que acrecentar esas sensaciones negativas. Los históricos cánticos de «Cena Sucks» tenían un transfondo mucho más profundo que una simple moda.

Los años pasaron y el destino, caprichoso, acabó regalándonos la versión que todos pedían recién en el capítulo final, que se suponía iba a limitarse a agradecimientos, melancolía y nostalgia. Una movida que tuvo el mayor de los sentidos cuando consideramos que a estas alturas ya no existe tal cosa como un «Súper Cena». Ese papel, aunque con matices, ha recaído en Cody Rhodes en tiempos más recientes. Además, el hecho de que el turn haya ocurrido en el momento más inesperado no hizo más que amplificar el impacto. Algunos se atreven a llamarlo el mejor heel turn de todos los tiempos. Otra vez, es subjetivo. Eso sí: no los hubo más impactantes en las últimas décadas. Y eso es indiscutible.

Pero manteniéndonos en el campo de lo subjetivo, podemos opinar esto o aquello de sus actuales andanzas como rudo. Hay que decir que ha habido mucho descontento con su trabajo desde que cambiase de acera, principalmente por las expectativas y el hambre de ver algo revolucionario. En cambio, la decisión fue recurrir a la fórmula más básica y vieja de la lucha, que es la del cheap heat, o sea, ir a lo fácil para obtener abucheos, como despotricar contra la afición.

Guste o no, lo cierto es que más allá de cual sea la estrategia creativa y los resultados que ésta atraiga, Cena es Cena y su nombre siempre estará anexado a un protagonismo especial. Su despedida se hará por la puerta grande independientemente de cual sea la acogida de aquí hasta diciembre, y con esto en mente es que manifestamos: la elección de la última lucha no debe ser tomada a la ligera.

A ver, casi resulta innecesario añadir que cualquiera sea el combate, inevitablemente todas las miradas irán en esa dirección. La atracción es la lucha despedida en sí, desde luego, pero situándonos en el aspecto narrativo, también sería apropiado cerrar el círculo con coherencia, ¿verdad?

► Esta debería ser la última lucha de John Cena

En este sentido, vayamos a lo evidente: Cena no dirá adiós como rudo. WWE se dispuso a contar una historia de redención en tiempo récord, porque en un año calendario habrá cambiado la personalidad del hombre en 180 grados… Dos veces. Puede sonar algo esquizofrénico, pero vamos, es lucha libre.

La cuestión es que el norte de esta historia es tan fácil de descifrar como lo ha sido gran parte del trabajo de Triple H últimamente: nos aguarda la pérdida del título contra Rhodes y el remordimiento de nuestro protagonista por sus acciones pasadas. La necesidad imperante de remendar lo hecho se presentará entonces a través de una alianza con «The American Nightmare», probablemente. Y a partir de aquí es que surge nuestro gran candidato a ser el canto de cisne del 17 veces Campeón Mundial.

Ni Randy Orton, ni CM Punk, ni AJ Styles, ni Roman Reigns… Para nosotros, la última lucha de John Cena debería ser preferiblemente en un contexto por parejas, formando equipo con Cody Rhodes no solo para remediar el daño ocasionado, sino también para hacer ese paso de antorcha simbólico que no tuvieron oportunidad de representar hasta el momento. Para ello, nuestra propuesta sería enfrentarlos a un equipo de rudos encabezado por The Rock, el verdadero movedor de hilos dentro de esta historia. Claro, contar con el aval de «The Great One» es siempre un auténtico parto, pero ese ya es otro cantar…

Cena podría así colgar las botas como el gran técnico que supo ser, cambiando abucheos por aplausos, despidiéndose tras una carrera legendaria sobre el ring. Un punto y aparte, porque asegura el hombre que nunca se irá del todo mientras siga vivo. Pero hay que decirlo: una parte enorme del personaje morirá este diciembre. Y eso es indiscutible.