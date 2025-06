¿Está cambiando de nuevo la percepción hacia WWE?

El reciente Saturday Night’s Main Event presentó un combate entre John Cena y R-Truth con sabor crepuscular a modo de cierre de círculo, dado el retiro del primero cuando concluya el presente año. Pero pocos esperaban que también significara una despedida de los grandes focos para el segundo.

Este pasado domingo, R-Truth, motu proprio, reveló que WWE no renovaría su contrato, poniendo fin a una estancia de casi 17 años en la empresa.

Decisión universalmente criticada por seguidores y también ahora ya excompañeros del veterano, con, según expuso Fightful, una importante estrella calificándola de «completo sinsentido». Sean Ross Sapp, editor de dicho medio estadounidense, expuso así el «feedback» recibido.

Desde entonces, la marcha de R-Truth ha sido una suerte de resorte para desenterrar cierta negatividad que muchos seguidores del Universo WWE creían ya superada. Me quedo con este tuit de LuigiWrestling, conocido creador de contenido, por sintetizante de tal sentimiento.

No obstante, LuigiWrestling y otros fans están descargando de culpa a Triple H, estimando —sin fuente alguna que lo sustente— que únicamente TKO está detrás de la salida de R-Truth, así como la de Carlito. Algo desmentido por Dave Meltzer en reciente edición de la Wrestling Observer Radio.

Cuando en política un partido busca ofrecer una imagen renovada (probablemente para intentar que se olviden escándalos y corruptelas de su pasado), coloca al frente de la ejecutiva a una cara más joven y fresca que conecte con los tiempos presentes. Esta estrategia fue la misma que WWE empleó aquel verano de 2022, ante la insostenible imagen que pesaba y pesa sobre Vince McMahon, en un ciclo ya agotado, no sólo por las acusaciones sobre su persona, sino por su última etapa como promotor.

Tres años después, sin embargo, el «efecto renove» parece también agotado. Recojo unas palabras de Ernesto Ocampo en reciente edición del podcast de SUPERLUCHAS.

«Triple H tuvo la suerte de entrar cuando había empezado la historia de The Bloodline, que fue la historia que cambió el curso, las tendencias de las preferencias de los fans, porque fue una historia mucho muy interesante, sobre todo por la presencia de Sami Zayn. Fue esa la historia que logró que Roman Reigns finalmente se convirtiera en la megaestrella que Vince McMahon siempre quiso que fuera, pero finalmente esa historia se fue agotando… Triple H tuvo entonces la suerte de tener otra gran historia con Cody Rhodes, quien dejó AEW y manejaron el concepto de que tenía que terminar su historia. Se tardaron dos años para eso, lo lograron y fue algo también muy interesante que mantuvo a todos atentos.

«Pero finalmente llegamos este año, y estarás de acuerdo en que la presencia de The Rock ha sido más negativa que positiva para la empresa. Cuando él fue el catalizador para que John Cena se volviera rudo, hubo quien dijo tontamente que había sido algo mejor que cuando Hogan se volvió rudo, una percepción que envejeció muy mal en pocas semanas, porque no llevó a nada. The Rock no volvió a aparecer. De hecho, la misma noche en que se hizo el cambio, The Rock, en la conferencia de prensa, dijo que todo era falso, que no se creyeran nada, que todos son amigos y que se van a comer juntos.