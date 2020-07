La esposa de Matt Riddle responde así a su acusadora

Candy Cartwright continúa lanzando acusaciones contra el luchador de WWE. Lo más reciente que publicó fue una fotografía de ambos besándose. Y ahora la esposa de Matt Riddle responde. Lisa Riddle no ha querido quedarse callada ante lo que está ocurriendo con su marido, teniendo en cuenta además que no son únicamente matrimonio sino que tienen una familia. Cabe mencionarse que anteriormente se comentó que ella podría conocer la infidelidad del "Original Bro". Acerca de esta cuestión no ha comentado nada pero sí ha querido mandar un contundente mensaje.

Todavía no está claro a dónde va a ir todo esto, como tampoco con el resto de casos abiertos durante el movimiento #SpeakingOut, si las acusaciones van a afectar a la carrera de Riddle como Superestrella, que continúa yendo hacia arriba. Pero de momento desde su bando se están defendiendo. Él mismo lo ha hecho a través de mensajes privados pero su esposa lo hizo en una publicación en Twitter para poner todo en claro.

THIS IS US: we are the Riddles. Are we perfect...NO, but we are a FORCE that will always stick together and be strong. Words of recommendation...don’t try to mess with us. Do we expect everyone to like us, no, & if you don’t that’s okay, but don’t get in our way. @SuperKingofBros pic.twitter.com/HDyVL74IC9

— Lisa Riddle (@fitgymnast) July 8, 2020