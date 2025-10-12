ESPN le da su calificación a Crown Jewel 2025

El mes pasado dio inicio a la nueva era de transmisión de delos evntos premium Wrestlepalooza,que tuvo un cartel teóricamente bueno, considerando que estaba compitiendo (al menos durante las primeras horas) con el PPV de AEW, All Out Toronto. Sin embargo, el evento no fue lo que muchos esperaban, y la cadena televisiva apenas le otorgó una calificación de C.

► John Cena vs. AJ Styles lo mejor de Crown Jewel

ESPN ha vuelto nuevamente para volver a calificar el reciente evento premium. Andreas Hale, el crítico de ESPN que recibió fuertes críticas por calificar WrestlePalooza con una C, regresó con su opinión sobre WWE Crown Jewel 2025, y en esta ocasión, le dio una mejor calificación, dándole la calificación de A al combate entre John Cena y AJ Styles, al cual describió como «Una carta de amor a la lucha libre».

“Un espectáculo que tuvo un comienzo flojo con una pelea callejera relativamente suave y un encuentro demasiado breve entre campeonas femeninas fue rescatado por un combate absolutamente estelar entre Cena y Styles que puso un excelente broche de oro a su rivalidad. Rollins finalmente recibió su merecido contra Rhodes, a como diera lugar, y el combate por equipos femenino fue sólido y sentenció una recuperación memorable para la WWE después de un Wrestlepalooza mediocre”.

Sin embargo, no todo fue bueno para el crítico de ESPN, ya que Hale calificó el combate callejero australiano de Roman Reigns vs. Bronson Reed con una C, describiéndolo como mediocre y formulista. El combate con la calificación más baja de la noche fue el de Tiffany Stratton vs. Stephanie Vaquer, que calificó de apresurado y decepcionante, recibiendo también una calificación de C.

“Ambas mujeres merecían más tiempo para ofrecer algo mejor”.