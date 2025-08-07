ESPN, eventos premium y la estrategia de WWE

ESPN será a partir de 2026 plataforma exclusiva de los eventos premium de WWE en Estados Unidos, una noticia que ha estado dando la vuelta al mundo en las últimas horas y que tuvo su lugar durante la reciente Q2 2025 TKO Earnings Call. Atendamos a las palabras de Mark Shapiro, presidente de TKO Group Holdings, la empresa matriz de WWE y UFC.

“En primer lugar, creo que hemos sido coherentes en nuestro mensaje hacia ustedes: siempre tuvimos ciertas reservas sobre poner todos los huevos en una sola canasta. No me malinterpreten, cuando haces estos acuerdos estás equilibrando la monetización del activo y la oportunidad, con el alcance que puede tener tu marca y tu audiencia. Así que eso definitivamente fue un factor.

Cuando salimos al mercado, más o menos al mismo tiempo comenzamos a hablar con interesados en la UFC. Tuvimos un gran interés, porque más que nada, estos son eventos mensuales de gran magnitud, y francamente, ahora vivimos en la era de los grandes eventos, por así decirlo…

Solo diré que, cuando todo estuvo dicho y hecho, podríamos haber conseguido una tarifa de derechos ligeramente más alta con otro socio. Pero sentimos que la fortaleza de la marca ESPN, su alcance, la plataforma, la composición de su audiencia y su estrategia directa al consumidor (que está por lanzarse), eran tan importantes como los ingresos. Y hemos sido coherentes en ese enfoque y en cómo se lo hemos comunicado.

Al final, firmamos un acuerdo de cinco años, con incrementos anuales, un flujo de ingresos de alto margen, con gran visibilidad y estabilidad. Programación deflacionaria como lo son los PLEs (Premium Live Events), y Nick Khan y Triple H han hecho un trabajo increíble tomando la posta de Vince McMahon.

Estos eventos en vivo están diseñados específicamente para servicios directos al consumidor. Vamos a transmitir los 10 PLEs durante el año… La idea de tener un evento como Money in the Bank, SummerSlam o WrestleMania —elige el que quieras—, con la primera hora o incluso dos horas en simultáneo por ESPN en su canal lineal y su plataforma DTC (directo al consumidor), es simplemente una propuesta imbatible. Y claro, todo esto se sustenta en el hecho de que la plataforma lineal de ESPN no tiene competencia en la industria.”