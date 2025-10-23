ESPN defiende los números de su acuerdo con WWE

WWE celebró el mes pasado Wrestlepalooza, el primer evento premium en vivo de una nueva era de la asociación entre WWE y ESPN, y que tuvo un cartel teóricamente bueno, considerando que estaba compitiendo (al menos durante las primeras horas) con el PPV de AEW, All Out Toronto. Sin embargo, el evento no fue lo que muchos esperaban, y la cadena televisiva le dio una calificación global de C. En Crown Jewel, que fue realizado hace unos días, la calificación fue un tanto mejor, pero ya empiezan los cuestionamientos en torno a si el acuerdo con WWE resulta beneficioso para ESPN.

► ESPN desmiente a Dave Meltzer

Durante el reciente Wrestling Observer Radio, Dave Meltzer cuestionó la colaboración de 325 millones de dólares anuales de ESPN con la WWE, afirmando que las cifras iniciales no justifican el precio. Según Meltzer, si bien el lanzamiento de ESPN Unlimited y WrestlePalooza impulsó el servicio a corto plazo, los ingresos reales no se acercan ni de lejos a la inversión de la compañía, estimando que WrestlePalooza atrajo entre 100 mil y 125 mil nuevos suscriptores, aunque advirtió que el plan a largo plazo de ESPN podría resultar arriesgado.

“Si cada mes termina como este… vale 35 millones de dólares al año. Ahora, están gastando 325 millones de dólares al año por 35 millones de dólares anuales de ingresos provenientes de estos eventos de la WWE. Lo cual es una cifra muy mala”.

“Es por eso que estas empresas están perdiendo tanto dinero con este tipo de cosas: con la idea de que más adelante, cuando tengamos 50 millones de suscriptores que paguen 30 dólares, podremos permitirnos todo esto”.

Sin embargo, ESPN no se queda callada ante las críticas. En un comunicado emitido por Steven Muehlhausen, la compañía refutó las afirmaciones de Meltzer e insistió en que la colaboración ha tenido un comienzo sólido.

“Todo va bien y hemos empezado con fuerza. No proporcionamos los detalles de la audiencia, pero todo ha ido bien”.

Si bien ESPN se mantiene optimista, el análisis de Meltzer pinta un panorama mucho menos rentable, así que termina siendo un debate de ideas. En todo caso, habrá que seguir analizando de cerca los números y ver cómo les va en los siguientes eventos premium.