ESPN criticó duramente Wrestlepalooza

WWE celebró el sábado Wrestlepalooza, el primer evento premium en vivo de una nueva era de la asociación entre WWE y ESPN, y que tuvo un cartel teóricamente bueno, considerando que estaba compitiendo (al menos durante las primeras horas) con el PPV de AEW, All Out Toronto. Sin embargo, el evento no fue lo que muchos esperaban.

► ESPN le dio calificación «C» a Wrestlepalooza

Los fanáticos en general no quedaron del todo impresionados con Wrestlepalooza, que empezó con el squash de Brock Lesnar sobre John Cena y culminó con Cody Rhodes reteniendo el Campeonato Indisputable WWE frente a Drew McIntyre. ESPN tampoco quedó satisfecho con lo ocurrido.

Precisamente, ESPN calificó el combate por el Campeonato Mundial Femenil vacante como el mejor de la noche, con Stephanie Vaquer e Iyo Sky dedicándose a entretener al público en Indianápolis, Indiana, y salvando (en palabras de la propia cadena) al espectáculo de ser algo mediocre, dándole una calificación de «C».

«El excelente combate Vaquer vs. Sky salvó este espectáculo de ser realmente mediocre. Fue una exhibición fenomenal dentro del ring. Todo lo demás fue o bien decepcionante (el breve combate Rhodes-McIntyre) o bien una preparación para un futuro combate (Lesnar dominando a Cena). Para una cartelera que prometía momentos épicos, no cumplió con las expectativas.»

Vaquer y Sky libraron una batalla de 20 minutos y, al final, La Primera conectó un moonsault en espiral para obtener la victoria, consiguiendo su primer oro en el elenco principal de la WWE. Este encuentro fue calificado con una B+, mientras que el resto de combates de la velada fueron calificados con un rango de C para abajo.

Evidentemente, esto parece un mal inicio de la relación entre WWE y ESPN en este nuevo acuerdo y un sacudón para Triple H, quien deberá ponerle más asunto a estos temas si no quiere que sus eventos premium se conviertan en algo decepcionante en el corto plazo, empezando por Crown Jewel, que se llevará a cabo en Perth, Australia, el 11 de octubre.