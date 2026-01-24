Espectacular semana internacional del CMLL, nuevos retos titulares, Artemisas en conflicto y más

El Consejo Mundial de Lucha Libre vivió una semana de ensueño con la presencia internacional de varias superestrellas de AEW, quienes fueron protagonistas de combates de campeonato y otros duelos especiales, información recapitulada en «Mirada Semanal CMLL«.

► Mirada Semanal CMLL

Varios de los choques que ocurrieron entre los luchadores de AEW y el CMLL fueron inéditos y resultaron de un gran nivel luchístico, lo que mantuvo a los aficionados expectantes y al filo de las butacas.

Fue un gran acierto que varios de los luchadores internacionales se presentaran en las sedes de Puebla y Guadalajara, sumándose así a esta gran fiesta luchística internacional.

Pero no nos demoremos y vamos a los…

► Resultados

• Viernes Espectacular de Arena México – 16/enero/2026

Aunque tuvieron que soportar un castigo constante, Soberano Jr. y Bárbaro Cavernario resistieron hasta el final y consiguieron la victoria ante Gates of Agony (Bishop Kaun y Toa Liona).

Blue Panther impuso su cátedra sobre Último Guerrero, a quien derrotó tras una intensa batalla individual que dejó clara la vigencia del Maestro Lagunero.

Con su potencia característica y precisión absoluta, Roderick Strong doblegó a Hechicero asegurando su lugar como retador oficial al Campeonato Mundial Completo del CMLL.

Ricochet supo frenar el ímpetu de Titán y sentenció el combate al conectar su devastador Spirit Gun para conservar el Campeonato Nacional AEW.

LOS RESULTADOS COMPLETOS:

1) Hijo del Pantera y Magia Blanca vencieron a El Coyote y Pólvora (11:08)

2) El Cobarde, Felino, Hijo de Stuka Jr. vencieron a Futuro, Max Star, Valiente Jr. (12:03).

3) Bárbaro Cavernario y Soberano Jr. vencieron a Bishop Kaun y Toa Liona (16:55)

4) Blue Panther venció a Último Guerrero (15:47).

5) Retador #1 al Campeonato de Peso Completo CMLL: Roderick Strong venció a Hechicero (16:27).

6) Campeonato Nacional AEW: Ricochet venció a Titán (22:27) defendiendo el título

.

• Sábado de Arena Coliseo – 17/enero/2026

Tras quedarse sin margen de maniobra bajo las reglas Pure, Xelhua no pudo evitar que Lee Moriarty aprovechara la situación y lo rindiera utilizando las cuerdas de manera reglamentaria. El monarca sigue reinando.

El paso demoledor de Roderick Strong no se detiene, pues en territorio mexicano volvió a imponer su ley al fulminar a Difunto con un certero rodillazo en el rostro.

La tercia nacional cerró filas en el momento clave: Volador Jr., Ángel de Oro y Niebla Roja anularon cualquier reacción de The Demand (Ricochet, Bishop Kaun y Toa Liona.)

La agilidad y el arrojo fueron determinantes: Bandido y Komander neutralizaron la experiencia del Rey de Plata y Oro y de El Joven Maravilla para quedarse con la victoria en la lucha estelar.

LOS RESULTADOS COMPLETOS:

1) Capitán Suicida y Fugaz vencieron a Rayo Metálico y Stigma (7:53).

2) Calavera Jr. I y Calavera Jr. II vencieron a Gemelo Diablo I y Gemelo Diablo II (16:10).

3) Campeonato Pure ROH: Lee Moriarty © venció a Xelhua (15:41) defendiendo el título.

4) Roderick Strong venció a Difunto (11:06)

5) Ángel de Oro, Niebla Roja, Volador Jr. vencieron a Bishop Kaun, Ricochet, Toa Liona (16:05)

6) Bandido y Komander vencieron a Máscara Dorada y Místico (16:21).

.

• Domingo Familiar de Arena México – 18/enero/2026

La falta de coordinación pasó factura a Las Artemisas, que fueron superadas de manera contundente en dos caídas consecutivas por Lluvia, La Jarochita y la India Sioux.

Blue Panther y Xelhua se apoderaron del triunfo ante Lee Moriarty y Virus en una contienda de alto nivel técnico, con el público totalmente entregado a la exhibición de los cuatro protagonistas.

Cuando todo parecía indicar que Roderick Strong cerraría con paso perfecto su campaña en México tras conectar su letal rodillazo sobre Esfinge, Atlantis Jr. apareció en el momento exacto para dar cuenta del “Faraón que Rige” con una plancha

The Demand (Ricochet, Bishop Kaun y Toa Liona) hace su presentación oficial como agrupación en el cuadrilátero de la Arena México. Sus rivales serán, representando al CMLL, Soberano Jr., Euforia y Difunto.

Titán confirmó su jerarquía en una lucha de alto nivel, defendiendo con éxito el Campeonato Mundial Welter del CMLL ante el desafiante Komander.

La batalla estelar por el Campeonato Mundial Medio del CMLL tuvo como desenlace a un sólido Templario reteniendo el título, incrustando sus rodillas en la espalda del retador Bandido para sellar la victoria.

LOS RESULTADOS COMPLETOS:

1) Audaz y Fuego vencieron a Disturbio e Infarto (9:19).

2) India Sioux, La Jarochita, Lluvia vencieron a La Magnifica, Marcela, Princesa Sugehit (9:00).

3) Blue Panther y Xelhua vencieron a Lee Moriarty y Virus (13:53).

4) Atlantis Jr. venció a Roderick Strong, Esfinge (8:11). Atlantis pinned Esfinge (first pin won)

5) Bishop Kaun, Ricochet, Toa Liona vencieron a Difunto, Euforia, Soberano Jr. (11:36).

6) Campeonato Mundial Welter CMLL: Titán © venció a Komander (14:35) defendiendo el título. 10th defense, first since September 2024

7) Campeonato Mundial de Peso Medio: Templario © venció a Bandido (19:27) defendiendo el título. 8th defense.

.

• Lunes Clásico de Arena Puebla – 19/enero/2026

Los Calaveras Jr. I y II se convierten en los vencedores absolutos de un cuadrangular de parejas con participación de Villano III Jr. y Konjuroo, La Fuerza Tapatía y los Gemelos Diablo.

Último Guerrero y Volador Jr. le propinaron la derrota a Gates of Agony (Bishop Kaun y Toa Liona) en duelo de CMLL vs AEW.

Yutani es descalificado ante Xelhua, que exige un mano a mano contra el nipón tras el polémico resultado.

21Plex! Bandido hace valer su calidad ante Ángel de Oro en un espectacular mano a mano que dio por concluido el #LunesClásicoCMLL

LOS RESULTADOS COMPLETOS:

1) Fuego, Hombre Bala Jr., Meyer vencieron a King Jaguar, Poseidón, Sombra Diabolika Jr.

2) Explosivo y Fantástico vencieron a Multy y Perverso

3) Cuadrangular de Parejas – Semifinal: Calavera Jr. I y Calavera Jr. II vencieron a Rayo Metálico y Stigma

a battle royal set up the tournament matches

4) Cuadrangular de Parejas – Semifinal: Konjuroo y Villano III Jr. vencieron a Gemelo Diablo I y Gemelo Diablo II

Konjuroo replaced Hijo del VIllano III

5) Cuadrangular de Parejas – Final: Calavera Jr. I y Calavera Jr. II vencieron a Konjuroo y Villano III Jr.

6) Último Guerrero y Volador Jr. vencieron a Bishop Kaun y Toa Liona

7) Atlantis Jr., Máscara Dorada, Xelhua vencieron a Bárbaro Cavernario, Soberano Jr., Yutani por DQ

Yutani tried to unmask Xelhua and pin him but he was caught for the DQ. Sets up a 1v1 next week.

8) Bandido venció a Ángel de Oro

.

• Martes de Arena México – 20/enero/2026

Las tensiones internas continúan pasando factura a Marcela, Princesa Sugehit y La Magnífica, que nuevamente se vieron superadas por sus propios errores. Tessa Blanchard, La Jarochita e India Sioux aprovecharon para ganar.

En el duelo semifinal, la contundencia de Los Guerreros Laguneros marcó la diferencia, con Stuka Jr. y Gran Guerrero superando a Volador Jr. y Vegas Depredador.

Tras la eliminación de Ángel de Oro, Niebla Roja asumió el reto de vencer a Xelhua y después superó a Atlantis Jr., dejando claro su objetivo al retarlo por el Campeonato Mundial Histórico de Peso Semicompleto.

LOS RESULTADOS COMPLETOS:

1) Shockercito venció a Pierrothito [lightning] (8:29)

2) Calavera Jr. I, Calavera Jr. II, Infarto vencieron a Arkalis, Pegasso, Stigma (13:10)

3) La Magnifica, Marcela, Princesa Sugehit vencieron a India Sioux, La Jarochita, Tessa Blanchard (13:32). Las Artemisas worked as rudas, had a friendly fire incident leading to the loss.

4) Dragón Legendario, Dulce Gardenia, Explosivo vencieron a Akuma, Gemelo Diablo I, Gemelo Diablo II (14:54)

5) Gran Guerrero y Stuka Jr. vencieron a Vegas Depredador y Volador Jr. (13:13).

6) Ángel de Oro y Niebla Roja vencieron a Atlantis Jr. y Xelhua (17:12). Niebla Roja beat Atlantis and challenged him for the NWA LH title next week

.

• Martes de Glamour de Arena Coliseo de Guadalajara – 20/enero/2026

Valkyria, Hécate e Ivanna aprovecharon los errores rivales para cerrar el combate a su favor ante Dominia, Lady Danger y Princesa Águila en una lucha inicial de alta intensidad.

El poder físico de Gates of Agony —Bishop Kaun y Toa Liona—, sumado a la precisión de Okumura y Yutani, fue suficiente para imponerse y derrotar a Esfinge, Star Black, Fugaz y Titán.

Último Guerrero hizo valer su experiencia para someter a Templario en un mano a mano marcado por la intensidad y el choque de estilos.

Averno y Bárbaro Cavernario dominaron la lucha estelar frente a Místico y Bandido, y tras decretarse la victoria, Averno retó a Místico por el Campeonato Semicompleto del CMLL.

LOS RESULTADOS COMPLETOS:

1) Hecate, Ivanna, Valkiria vencieron a Dominia, Lady Danger, Princesa Águila

2) Ángel Del Bien, Astro Oriental, Lince del Bajio vencieron a Eclipse Jr., Shezmu, Temerario

3) Átomo y Periquito Zacarías vencieron a Chamuel y Tengu

4) Arlequín, Exterminador, Infierno, Maléfico vencieron a Leo, Omar Brunetti, Principe Daniel, Vaquero Jr.

5) Bishop Kaun, Okumura, Toa Liona, Yutani vencieron a Esfinge, Fugaz, Star Black, Titán

6) Último Guerrero venció a Templario

7) Averno y Bárbaro Cavernario vencieron a Bandido y Místico

.

► Próximos Encuentros

– Viernes Espectacular de Arena México – 23/enero/2026

.

– Sábado de Arena Coliseo – 24/enero/2026

.

– Domingo Familiar de Arena México – 25/enero/2026

.

– Lunes Clásico de Arena Puebla – 26/enero/2026

.

– Martes de Arena México – 27/enero/2026

.

– Martes de Glamour de Arena Coliseo de Guadalajara – 27/enero/2026