Esfinge desenmascara a Valiente en el 92 Aniversario del CMLL

por

El duelo estelar de la noche fue un triangular de parejas con final suicida, donde caería una máscara o cabellera, pero que pondría final a una de las rivalidades que han marcado al CMLL en los últimos años.

Esfinge y Valiente se enfrentaron Averno y Último Guerrero, además de Dragón Rojo Jr. y Bárbaro Cavernario donde el equipo ganador se enfrentaría en un duelo definitivo donde uno de ellos caería.

El duelo alcanzó su primer desenlace cuando Esfinge conectó una patada certera a Cavernario, dejándolo fuera de combate y provocando la eliminación de su dupla. Con esto, la lucha quedó entre Averno y Último Guerrero frente a Esfinge y Valiente. Los veteranos se perfilaron para el triunfo con castigos devastadores como la Guerrero Special y el Devil’s Wings, pero los enmascarados resistieron milagrosamente. La reacción fue inmediata: Esfinge planchó a Guerrero y Valiente aplicó un rompecaras a Averno, logrando la eliminación y asegurando su pase a la gran final.

Sin pausas, comenzó la batalla definitiva entre Esfinge y Valiente. El experimentado gladiador dominó los primeros minutos, castigando el brazo de su rival con dureza y luciéndose con vuelos como el tope suicida y un Asai Moonsault. Esfinge, en cambio, tardó en reaccionar, pero cuando lo hizo, equilibró la balanza con patadas giratorias, superplex y un poderoso powerslam.

CMLL 92 Aniversario.
CMLL 92 Aniversario.

Ambos mostraron el desgaste de la larga jornada, alternando fallos y aciertos hasta que Esfinge tomó el control, proyectando a Valiente por todo el ring antes de sellar la lucha. Con el nudo egipcio, amarró a su rival y, pese a que las espaldas planas no fueron del todo claras, el réferi Güero Noriega decretó la cuenta de tres. Esfinge se alzó con la victoria, cerrando una noche intensa y cargada de emociones en el Aniversario del CMLL.

