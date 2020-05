Con unas reglas en parte similares a las de un Royal Rumble, pero adscritas a un combate de escaleras, lógicamente el "Casino Ladder Match" programado para AEW Double or Nothing 2020 invita a la sorpresa, como ya sucedió en el "Casino Battle Royal" de la primera edición de este PPV. Y ya saben que en un gran evento de All Elite Wrestling no pueden faltar las sorpresas, pues este ha sido uno de los puntos fuertes de toda la breve historia de la compañía de Tony Khan, constituyendo otro intento por diferenciarse de la previsibilidad de WWE durante sus horas más bajas.

► Un potencial debut se avecina para AEW Double or Nothing 2020

Y los Élite ya han lanzado otro importante anzuelo de cara a seguir de cerca el show del domingo.

Your ninth & final entrant in the Casino Ladder Match is a mystery & will be revealed at Double or Nothing!



«¡Vuestro noveno & último participante del Casino Ladder Match es un misterio & será revelado en Double or Nothing!»

Anuncio que automáticamente ha levantado especulaciones acerca del posible estreno de un nuevo fichaje de AEW.

If it is Brian Cage, I will need a feud between these two in the future pic.twitter.com/dImqeWJ16V — CartiSZN (@Cartisz0) May 18, 2020

El número de opcionables es alto. Desde esos cuatro ya mencionados (pese a la cláusula no competitiva de Rusev, el búlgaro puede renunciar a la paga que durante este tiempo recibe a cambio de firmar con otra compañía), a Matt Cardona, EC3 o incluso Kurt Angle. Precisamente hoy recogimos una entrevista concedida por Sammy Guevara en la que el "Spanish God" reconoce que el veterano medallista olímpico supondría una enorme aportación para AEW.

Sin embargo, quizás sólo se trate de algún competidor ya perteneciente al elenco de la compañía. Recordemos que Tony Schiavone prácticamente descartó que AEW vaya a aventurarse a hacer una contratación bajo la coyuntura que nos ocupa.

AEW Double or Nothing se emitirá este próximo día 23, desde el Daily's Place de Jacksonville (Florida), presentando el siguiente cartel.

CAMPEONATO MUNDIAL AEW

Jon Moxley (c) vs. Brodie Lee

CAMPEONATO MUNDIAL FEMENIL AEW

Nyla Rose (c) vs. Hikaru Shida

FINAL POR EL CAMPEONATO TNT

Cody Rhodes vs. Lance Archer

STADIUM STAMPEDE MATCH

The Inner Circle vs. Matt Hardy y The Elite

MJF vs. Jungle Boy

CASINO LADDER MATCH POR UNA OPORTUNIDAD TITULAR

Darby Allin vs. Colt Cabana vs. Orange Cassidy vs Rey Fénix vs. Scorpio Sky vs. Kip Sabian vs. Frankie Kazarian vs. Luchasaurus vs. participante sorpresa

Britt Baker vs. Kris Statlander

(BUY IN)

OPORTUNIDAD POR EL CAMPEONATO MUNDIAL DE PAREJAS AEW

Private Party vs. Best Friends