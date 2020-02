► Escenas con The Fiend son censuradas en Reino Unido

En las últimas semanas, la presencia de la WWE en la televisión en el Reino Unido e Irlanda ha sido mucho más sustancial, con lo más destacado de la madrugada de Raw y SmackDown que se muestran por primera vez en televisión abierta, a raíz de su acuerdo de exclusividad con BT Sport.

Si bien BT Sport es el proveedor exclusivo de programación WWE en vivo en el Reino Unido a partir de este año, tanto BT Sport como Channel 5 muestran lo más destacado después de los shows en vivo durante toda la semana, transmitiendo las versiones con y sin censura de Raw, SmackDown, NXT y NXT UK.

Si bien la WWE actual es PG, existen escenas que aún deben ser censuradas y ciertas transmisiones de la cadena británica obviamente requieren que se editen varias escenas, siendo las más notables aquellas que involucran armas, golpes con las sillas o luchadores que son atravesados sobre las mesas, al igual que las palabras groseras, como las que mencionó Shayna Baszler el lunes pasado en Raw, por citar un ejemplo.

Esto es lo que manifiesta Gary Cassidy, de Sportskeeda sobre los ajustes en la programación que BT Sports realiza en el Reino Unido.

Literally the only notable changes from the post-watershed to pre-watershed programming are:

– Shots with weapons (chairs, tables, etc) are removed

– Swearing is censored

– Scenes featuring The Fiend are removed

— Gary Cassidy (@consciousgary) February 20, 2020