¡Escalofríos! The Undertaker revela qué le susurró a Bray Wyatt

¡Llegó el día! Nadie lo esperaba. En su última entrevista, Windham Rotunda (Bray Wyatt) había afirmado que se llevaría el secreto a la tumba. Que era algo que quedaría entre él, Mark Calaway (The Undertaker) y Dios. Nadie tenía por qué saberlo y así seguiría hasta el final de sus días. Lamentablemente, sus días terminarían pocos meses después. Y entonces, la responsabilidad de mantenerlo en secreto fue absolutamente de Calaway.

Es curioso. La revelación la hizo el mismísimo Undertaker, quién si no, mas la realizó el fin de semana de WrestleMania 40, hace ya unos meses atrás, y no han sido muchos los medios que lo cubrieron pues el video en cuestión no ha visto la luz sino hasta recientemente. En fin, aquí estamos nosotros, con el gran secreto finalmente listo para ver la luz. ¿Cuáles fueron las palabras mágicas? ¿Qué era eso tan importante que justificaba tanta reserva? ¡¿Qué le dijo The Undertaker al oído a Bray Wyatt aquella noche en Monday Night Raw!?

► Undertaker revela qué le susurró a Bray Wyatt

Tal y como indicamos más arriba, el encargado de darlo a conocer fue “The Phenom” en persona, y el lugar fue en el panel tributo que WWE celebró en honor a Windham Rotunda donde la familia más cercana del ex luchador, Seth Rollins, Big E, Becky Lynch, Natalya y varias personalidades cercanas más hablaron acerca del documental Being Immortal y la vida y obra del fallecido gladiador.

En el caso de The Undertaker en específico, también pudo hablar sobre aquel segmento que tanto marcó al ex líder de la familia Wyatt:

“Creo que todos vieron la naturaleza de lo que pasó”, señaló Windham en aquella entrevista final de enero 2023. “Cuando algo así pasa… Es algo que nadie puede quitarte. Ese momento me pertenece, nadie más en la historia del mundo va a tener ese momento más que yo. Lo que dijo fue algo que solo yo hubiera entendido y algo que solo yo hubiera podido apreciar por el lugar y momento. Es algo que nunca hubiera esperado, pero lo que dijo queda entre él, yo, el diablo y Dios, y nunca se lo diré a nadie hasta que vaya a la tumba. Pero fue poderoso e inesperado. Muy, muy bonito. Algo que llevaré conmigo el resto de mi vida. Ese es el segmento que volveré a ver con el tiempo. Ese es especial”.

Pues bien. Entonces, ¿qué fue exactamente lo que le susurró Taker al oído en Raw 30? Esto dijo Mark Calaway en el panel conmemorativo:

“No iba a tener otra chance de ‘pasar la antorcha’. Y en ese punto no sabía cuándo iba a estar en televisión de nuevo, si es que iba a haber una ‘otra vez’. Por tanto, sabía que era mi oportunidad, y con lo inteligente que es nuestra audiencia, por cómo se dan cuenta de las cosas, sabía que iban a identificar que eso era exactamente lo yo que estaba haciendo. Y a mi modo, las pocas palabras que le susurré fueron para hacerle saber que ahora él tenía la antorcha: ‘okay, ahora tú eres The Lord of Darkness’.”