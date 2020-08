¿Es posible ver una invasion de Superestrellas de NXT UK a Norteamérica?

En el episodio anterior de NXT, vimos un video promocional de que una Superestrella de NXT UK se hará presente en la marca amarilla y participará en una triple amenaza junto a Damian Priest y Oney Lorcan, cuyo ganador se unirá a Bronson Reed, Dexter Lumis y otros dos luchadores de NXT para una lucha de escaleras que se llevará a cabo en NXT TakeOver XXX que tendrá el Campeonato Norteamericano NXT en juego.

WWE no ha podido ejecutar ningún programa de NXT UK desde que empezó la pandemia del COVID-19, pero tampoco han existido planes de cancelar la marca británica. De hecho, el propio Triple H ya piensa en una forma de reanudar lo antes posible, aunque no hay una fecha concreta hasta el momento, ya que dependerá de que las autoridades indiquen que sea seguro grabar contenido.

Mientras existe la para en NXT UK, las superestrellas están entrenando, pero no han participado en espectáculo alguno, salvo Imperium, quienes obtuvieron el Campeonato de Parejas NXT, y Ridge Holland, quien verá acción este miércoles; sin embargo, estos casos pueden considerarse una excepción y no una regla para los luchadores de la marca británica.

Dada esta coyuntura, un fanático le preguntó a Dave Meltzer por qué WWE no dispone el traslado de Pete Dunne, WALTER y otros, así como a las principales Superestrellas de la división femenil de NXT UK, y luego de una cuarentena de dos semanas en los EE. UU., puedan ver acción e invadir NXT y crear un impacto de esa manera, que podría ayudar a sus ratings.

Meltzer declaró que podían hacerlo si quisieran vivir en los Estados Unidos. El mayor problema es que WALTER, actual Campeón NXT UK, no quiere vivir en los Estados Unidos, y eso limita en cierto modo este traslado en una época en la que viajar de un continente a otro no resulta tan sencillo como antes, por lo que se descarta cualquier posibilidad de invasión de Superestrellas de NXT UK al continente americano.

They could if they wanted them to live there. But Walter doesn't want to move. https://t.co/Y9V0vTtAzA

— Dave Meltzer (@davemeltzerWON) August 4, 2020