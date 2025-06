¿Es inevitable que Místico regrese a WWE?

Uno de los grandes momentos del reciente AEW Grand Slam: México fue la entrada al ring de Místico al son de «Me muero», tema de La Quinta Estación. Y aunque aparentemente su letra, sin apoyarnos en el videoclip ad hoc protagonizado por el azteca, no guarda relación alguna con la lucha libre, el último verso de su estribillo luce hoy cual mensaje hacia WWE: «Me muero por decirte que el mundo se equivoca».

Poco después de retomar su personaje, cuatro veranos atrás, Místico fue preguntado bajo entrevista con El Rincón de TUDN México por su fallida etapa en el entonces Imperio McMahon.

«Me quedo con todo de mi experiencia en WWE. Soy una persona que pase lo que pase —o haya pasado lo que haya pasado—, soy una persona agradecida. Por algo me dieron la oportunidad, por algo me llevaron, es porque vieron algo en mí y siempre voy a ser agradecido.

«Obvio, honestamente, fue una experiencia muy grande. Y si algún día me volvieran a invitar a ser parte de WWE, lo vuelvo a hacer. Me gustaría regresar a WWE […] Si me vuelven a invitar a formar parte de WWE, lo vuelvo a hacer. Solo para callar la boca de los críticos. Creo que eso sería algo maravilloso […]»