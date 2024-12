Bronson Reed soñaba con luchar en WrestleMania 41 pero a falta de cinco meses para el gran evento de WWE en 2025 se prevé que no estará saludable. Antes de pasar a la información que acabamos de conocer no podemos evitar acordarnos de cuando en abril el grandulón avisaba de que no volvería a quedar fuera de la cita después de perderse la edición de este año. O de que poco más de un mes atrás compartía su sueño en relación a la misma: «Supongo que mi momento soñado en WrestleMania sería algo como el ‘Sueño de la niñez’ de Shawn Michaels capturando el campeonato en WrestleMania)».

► Una lesión a largo plazo

Lamentablemente para el «Big» de 36 años de Australia, durante su participación en la lucha WarGames de Survivor Series como integrante de The New Bloodline sufrió una lesión. Anteriormente, informábamos de que quizá debía ser sometido a cirugía. En esta ocasión, de acuerdo a nuestros compañeros del Wrestling Observer Radio, nos enteramos de lo mencionado al principio: Bronson Reed se pierde WrestleMania 41.

«Bronson Reed se va a operar un pie. Va a estar de baja durante meses… Pregunté a alguien allí y no se espera su regreso para WrestleMania. Se espera que sea un periodo largo.»

Siempre existe la posibilidad de que el luchador de ascendencia samoana se recupere antes de lo previsto y finalmente sí pueda estar en «The Grandest Stage of Them All». Eso lo iremos viendo con el tiempo, con cómo avanza su rehabilitación, y por supuesto estaremos informando de todas las novedades que vayamos conociendo. De momento, Súper Luchas le enviamos a Bronson Reed nuestros mejores deseos y que, ya pueda estar o no en WrestleMania, se recupere completamente para que este mal momento pueda quedar atrás.

