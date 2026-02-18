Internet se desató el lunes por la noche cuando apareció una gigantesca caja misteriosa en WWE Raw, justo en frente de Adam Pearce, y con una advertencia en negrita: «No abrir hasta el 28 de febrero». Los fanáticos empezaron a especular de inmediato con una posible sorpresa para el día de Elimination Chamber, y resultó inevitable asociar la misma con el nombre de Chris Jericho, de quien se ha estado rumorando su regreso desde que inició el 2026.

► Chris Jericho aún tiene contrato con AEW

Chris Jericho permanece en AEW desde el 2019 y mucho se especulaba sobre una posible expiración de su contrato a finales de 2025. Esa especulación alimentó los rumores sobre Royal Rumble (que no sucedió) y ahora este misterioso incidente en Raw. Sin embargo, Jericho sigue figurando oficialmente en la página del roster de AEW, un indicador clave de su estado contractual activo con la compañía de Tony Khan.

Al respecto, Sean Ross Sapp, de Fightful Select, informó recientemente que tanto allegados a Jericho como dentro de AEW creen que su contrato probablemente quedó congelado cuando se tomó un descanso en 2025, y en consecuencia, esta sería la explicación pr la cual sigue como estrella activa en dicha compañía.

“Chris Jericho tiene un contrato firme con AEW, y a Sean Ross Sapp, de Fightful Select, le han dicho que tanto allegados a Jericho como dentro de AEW creen que su contrato quedó congelado después de que se tomara un descanso en 2025”.

El informe aclara además que suspensiones de contratos, bajas por lesión leves o incluso extensiones cortas ya han ocurrido en AEW (también en WWE). Algo similar ocurrió con Matt Hardy cuando estuvo en dicha compañía, extendiéndosele brevemente su contrato originalmente firmado en el 2020.

Si bien fuentes cercanas a Jericho han mantenido el hermetismo sobre sus planes a largo plazo, Fightful informa que ha indicado en privado que estaría dispuesto a regresar a la WWE en algún momento. Sin embargo, existe la preocupación de que su regreso a la WWE le obligue a reducir o renunciar a algunos de sus proyectos externos, por lo que la situación se ha estado manejando con relativa calma, en caso de existiera alguna negociación.

Jericho no lucha en AEW desde abril del año pasado, pero ha estado activo fuera de la lucha libre; de hecho, tiene previsto conciertos con su banda Fozzy. En este punto, lo único cierto es que aún sigue en el elenco de AEW y se desconoce a ciencia cierrta cuándo vencerá su contrato con AEW, sin que eso implique que no vaya a volver a la WWE algún día.