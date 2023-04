Erosa planea arruinar debut Padilla en UFC

Julian Erosa planea darle una dura bienvenida al octágono a Fernando Padilla en UFC Fight Night 223. Erosa (27-10 MMA, 6-6 UFC), quien ha competido una docena de veces bajo el estandarte de UFC, se enfrentará al debutante peso pluma Padilla (14-4 MMA, 0-0 UFC) en la cartelera principal del sábado en el UFC Apex, que se transmite en ESPN+ después de las preliminares en ESPN2.

Hay una gran discrepancia en la experiencia entre los dos, y Erosa dijo que tiene la intención de usarla a su favor.

“No solo es su debut, sino que no ha peleado en un par de años. Pelear contra un tipo como yo no es divertido para el debut de nadie. Tengo marca de 6-6 en UFC, así que tengo un récord de 50/50, pero es la experiencia lo que viene detrás”.

Más de dos años después de firmar con UFC, Fernando Padilla finalmente tendrá la oportunidad de debutar el sábado cuando se enfrente a Julian Erosa en UFC Fight Night 223 .

“Siento que tengo ese don, el don de la paciencia. Obviamente ha sido duro. Tenía 21 años cuando me firmaron. Recibí todos estos mensajes como, ‘Aún no puedes pelear’. Fueron todas estas emociones”.

A sus 26 años, Padilla ha perdido un tiempo importante en su carrera con la inactividad. Sin embargo, dijo que elige mantener una mentalidad positiva. Lleva mucho tiempo esperando ser desatado en este escenario de UFC, y ahora que está aquí, tiene la intención de aprovecharlo al máximo.