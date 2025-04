¿Erling Haaland en WWE? Gunther cree que tiene lo que se necesita

No son casos numerosos pero sí ha habido unos pocos de futbolistas que se aventuraron a luchadores. Podemos nombrar a Adebayo Akinfenwa, ex jugador de equipos de fútbol ingleses tan reconocidos como Swansea City o Wycombe Wanderers, quien tuvo un combate en el evento 146 de la popular promoción de la misma tierra PROGRESS; o Tim Wiese, que fuera portero del equipo alemán Werder Bremen o de la propia selección de Alemania y tuvo una lucha en WWE en 2016. No parece que Erling Haaland, delantero del Manchester City, vaya a tomar el mismo camino, pero en 2024 Cody Rhodes comentaba que no le gustaría luchar contra él.

► Erling Haaland

Y si entonces no podíamos tomar las palabras del Campeón Indiscutible como un indicio de que Haaland entrará a la lucha libre, ahora con las de Gunther, el Campeón Mundial Peso Completo, a NBC Sports, tampoco. No obstante, eso no hace menos interesante lo que apunta «The Ring General» sobre esa posibilidad cuando le preguntan por qué futbolista podría ser un buen luchador:

«¿Ahora mismo? Depende de quién sea el mejor personaje, supongo. Creo que de Inglaterra, en la Premier League, tal vez Erling Haaland sería una buena opción. Es bastante alto. Es carismático. Es una máquina, así que creo que podría tener una carrera en eso.»

► Sheamus

En la misma entrevista, continuando en la conexión WWE-fútbol, el oriundo de Austria habla también sobre cómo es luchar con Sheamus, haciendo referencia a que «The Celtic Warrior» no hace mucho realizó una llave de lucha al ex futbolista del Manchester United Gary Neville:

«Oh, Dios. No sé si necesitan hacerlo, para ser honesto. Creo que lo están haciendo bastante bien. Pero al menos tuviste un pequeño vistazo de ello, especialmente con Sheamus. Diría que es una de las experiencias más dolorosas en nuestro roster.»

► Logan Paul

Y cambiando de conversación, entrando a la que tuvo recientemente el monarca con Ariel Helwani, destacamos también sus palabras sobre Logan Paul:

«No tengo ninguna mala experiencia con Logan. Creo que es una gran adición para nosotros. Es un atleta increíble y lo aprendió muy rápido. No creo que sus aspiraciones sean ser el mejor luchador del mundo. Es muy exitoso por su cuenta, pero tiene una pasión obvia. Se comprometió a estar con nosotros y es una gran adición. Entiendo que haya sentimientos de los de afuera. Cuando te ofrecen un jet privado y vestuarios, ninguno de ustedes lo rechazaría. Seamos honestos.»