La aspirante al peso mosca de la UFC Erin Blanchfield quiere enfrentarse a Valentina Shevchenko cuando esté en su mejor momento como campeona.

Durante una entrevista reciente en Morning Kombat, Blanchfield dio su informe de reconocimiento sobre Shevchenko.

«Si tuviera que desglosar a Valentina, es muy aguda«, dijo Blanchfield. «Es muy aguda en Muay Thai. Su lucha y demás tampoco están nada mal… es muy completa. Pero no creo que sea tan hábil como yo en el suelo o tan competente como yo con la lucha… está definitivamente en su mejor momento ahora mismo. Alguien como Taila tal vez mostró algunas cosas, pero porque ella fue capaz de mostrar que, no significa que ella no está todavía en su apogeo. Quizá las otras chicas contra las que luchó no eran tan buenas… Espero poder luchar contra ella cuando esté en su mejor momento».

Blanchfield derrotó recientemente a Molly McCann en UFC 281 el mes pasado. Ha ganado siete combates consecutivos y está 4-0 en la UFC tras su paso por Invicta FC.

Shevchenko ha derrotado a cinco de las diez mejores contendientes del peso mosca durante su reinado en el título. Está a punto de despejar la división como campeona, a excepción de Blanchfield y Alexa Grasso.

Blanchfield tiene a Shevchenko en el punto de mira, aunque quiere la mejor versión de Shevchenko para añadir el espaldarazo a su creciente currículum en la UFC.