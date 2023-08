Erin Blanchfield: «Reinado del título es inevitable»

Según todos los indicios, Erin Blanchfield está en la mezcla de un panorama complicado por el título de peso mosca femenil de UFC. Ella cree que no hay mejor momento que el presente para probar el oro.

Luego de su victoria en UFC Fight Night 225 sobre Taila Santos por decisión unánime , Blanchfield (12-1 MMA, 6-0 UFC) podría ser la próxima ganadora de Alexa Grasso vs. Valentina Shevchenko 2 el 16 de septiembre. Sin embargo, si Shevchenko gana , es posible que la promoción opte por una pelea de trilogía. Además, es posible que se elija al ganador de Manon Fiorot vs. Rose Namajunas.

A Blanchfield todavía le gustan sus probabilidades.

«Siento que las cosas en MMA cambian muy rápido, así que nunca se sabe. Creo que he defendido con seguridad, venciendo a (Jessica) Andrade como lo hice y venciendo a Taila, alguien con quien mucha gente piensa que Valentina perdió. Siento que he hecho mis declaraciones con seguridad y debo ser 1000 por ciento el próximo retador al título”.

“Con Rose y Manon peleando pronto, obviamente será otra gran pelea en la división. Siento que casi depende de cómo vaya la pelea de Alexa y Valentina. Si Valentina gana, ¿lucharán de nuevo para solidificar eso, como el mejor dos de tres? ¿O simplemente tienen una pelea de nuevo contendiente? Realmente no lo sé y no lo sabré hasta que veamos cómo se desarrollan las próximas dos peleas. Pero sé que si soy el próximo, definitivamente estoy lista”.

En una conferencia de prensa el miércoles en París, Fiorot (10-1 MMA, 5-0 UFC) minimizó los éxitos recientes de Blanchfield y dijo que no estaba impresionada con la pelea contra Santos. Cuando se le presentaron las citas de Fiorot por primera vez, Blanchfield dejó que se le pasaran por alto.

«Estoy segura de que he hecho lo suficiente porque he competido contra gente de alto nivel. Mi pelea anterior a Taila fue contra un ex campeona. Siento que he vencido a luchadoras de mayor nivel que Manon. En cierto modo he expuesto mi caso. Si puedo vencer a Manon para conseguir ese título, también lo haré. No estoy realmente segura. No veo que ella me supere. Siento que podría presentar más argumentos. Además, poder ser el campeón más joven es otra cosa que creo que UFC podría promover. Siento que definitivamente podría dispararle”.