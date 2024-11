Erin Blanchfield explica llamada a Alexa Grasso en UFC Edmonton

UFC Fight Night 246 marcó un gran momento para Erin Blanchfield, ya que derrotó a la ex campeona Rose Namajunas por decisión unánime.

El evento co-principal de cinco rounds tuvo lugar el sábado en Rogers Place e impulsó a Blanchfield (13-2 MMA, 7-1 UFC) un paso más hacia obtener su primera oportunidad por el título de UFC.

Sin embargo, no fue fácil. Namajunas (13-7 MMA, 11-6 UFC) desconcertó a Blanchfield con sus golpes en los dos primeros rounds antes de que Blanchfield cambiara el ritmo para ganar los tres rounds finales.

“Fue una pelea muy dura. Siento que gané los últimos tres rounds y perdimos los dos primeros. Creo que fue una muy buena experiencia … Sé que siempre tengo eso dentro de mí. Ojalá dejara de perder esos primeros uno o dos rounds. Pero sabía que si encontraba mi ritmo con ese derribo nuevamente, sabía que era mi pelea”.

Si bien todavía hay mucho por mejorar, Blanchfield dijo que quiere asegurarse de que haya otro gran enfrentamiento a continuación. Dado que una pelea por el título probablemente esté fuera de su alcance con Manon Fiorot esperando entre bastidores, Blanchfield pidió la siguiente mejor opción: Alexa Grasso (16-4-1 MMA, 8-4-1 UFC), la mujer que ostentaba el cinturón antes de la actual campeona Valentina Shevchenko.

“Creo que ella ya dijo algo sobre que le encantaría aceptar esa pelea, así que creo que va a suceder… Ella es otra gran boxeadora al igual que Rose. Puedo ver que podría ser similar… Siento que todas las peleas que he tenido me han llevado hasta ese punto. Pelear contra este nivel de oponentes realmente me preparará.

“No quiero pelear con personas que no necesariamente van a ser campeones. Siento que eso no me va a dar la experiencia que necesito. Por eso llamé a alguien, alguien como Alexa”.