Erin Blanchfield duda que Weili Zhang tenga éxito en el peso mosca

Erin Blanchfield espera que una victoria contundente sobre Maycee Barber en UFC Vegas 107 la coloque en la contienda por el título, pero la línea para llegar a la actual campeona Valentina Shevchenko podría hacerse un poco más larga si la reina de peso paja, Weili Zhang, decide pasar a 125 libras.

Tras la victoria por decisión unánime de Shevchenko sobre Manon Fiorot en UFC 315 , Zhang no tardó en felicitarla y dejar claro que aspiraba a un segundo título: «Todo se ha alineado a la perfección, es el destino». Si bien aún no hay nada decidido, Shevchenko vs. Zhang podría ser la pelea femenina más importante disponible en UFC en este momento, y Blanchfield definitivamente no se dejó sorprender por esa posibilidad.

«Sé que ahora, si alguien quiere subir de categoría, les obligan a dejar vacante su cinturón en la categoría inferior y quedarse en la superior. No estoy segura de que [Zhang] quiera hacerlo. Por ejemplo, estoy segura de que Weili quiere pelear con Valentina, porque ¿quién no? Ambas llevan un tiempo en el boxeo, y sería una pelea genial de campeona contra campeona, pero no sé si ella quiera quedarse en las 125 libras y pelear con el resto de las chicas de esa división«. Creo que sería muy difícil para mí. Pero si ella sube de categoría, planeo ganar mi pelea, y luego quizás tenga que volver a pelear contra [Natalia] Silva o alguien así, y así podré tener una oportunidad por el título. Siento que, pase lo que pase, será pronto.

Si bien Zhang ha dominado la división femenina de 115 libras, Blanchfield no espera que tenga tanto éxito en el peso mosca.

Blanchfield sintió algo similar cuando la excampeona Rose Namajunas decidió subir a las 125 libras, donde actualmente ostenta un récord general de 2-2 en la división. Si bien es innegable que tanto Zhang como Namajunas son peleadoras increíbles, Blanchfield sabe que las categorías de peso en la UFC existen por una razón.

“Creo que Weili sería muy similar [a Rose]. Creo que podría ganar algunas peleas en peso mosca, porque es muy buena. Pero no la veo campeona. Ni siquiera la veo entre las cinco mejores en las 125 libras”.