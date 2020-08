Erick Rowan rechazó aparecer en Extreme Rules 2020

The Horror Show at Extreme Rules iba a ser el escenario para una aparición extraordinaria de Erick Rowan, ahora conocido como Erick Redbeard.

Erick Rowan fue despedido de WWE el pasado 15 de abril en medio de la pandemia por el coronavirus. Sin embargo, en las últimas horas se pudo saber que Rowan fue contactado por WWE para participar en la Lucha del Pantano Wyatt que tuvo lugar entre Bray Wyatt y Braun Strowman durante el PPV The Horror Show at Extreme Rules.

► Erick Rowan pudo haber estado en The Horror Show at Extreme Rules

La revelación la hizo en una reciente entrevista con Sportskeeda que reproducimos a continuación:

"Es posible que haya habido una posibilidad de que me llamaran y que estuviera ocupado filmando. Así que sí, existe una alta probabilidad de que no haya podido cumplir con su solicitud".

Aunque el lenguaje que utiliza es misterioso, dado su personaje, en efecto confirma que fue contactado por WWE. Es importante aclarar que para la fecha en que fue grabada la lucha, WWE todavía mantenía a Rowan bajo contrato, pero no quisieron ir más allá en utilizarlo en el combate debido a que respetaron los otros compromisos que Rowan ya había adquirido, en lo que parece, ser es el mundo del cine independiente. WWE tenía la potestad de llevarlo al show dado que todavía le estaba pagando sueldo, al igual que con Heath Slater, quien aceptó aparecer en Raw para cerrar un ciclo con Drew McIntyre, algo que además le dio publicidad de cara a su debut en Impact Wrestling.

Además, el ahora conocido como Erick Redbeard dijo esto cuando le preguntaron si el hecho de que Alexa Bliss fuera la Sister Abigail era el plan desde el principio:

"Nunca se suponía que la hermana Abigail fuera una persona".

Hay que aclarar, eso sí, que por ahora Bliss no ha sido seleccionada como Sister Abigail, y que aunque apareció con un velo en The Horror Show at Extreme Rules, eso no implicó que era la Hermana Abigail. Solamente apareció como "el deseo más profundo" de Strowman.

_____________________________

El domingo 23 de agosto tendremos la mejor cobertura y análisis de SummerSlam 2020. Y un día antes, NXT TakeOver XXX, el nuevo especial de NXT.