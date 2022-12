Pasaron dos años desde que Erick Rowan abandonó la WWE después de nueve años trabajando como Superestrella pero nunca ha estado completamente alejado pues de una manera u otra se ha mantenido conectado. Por ejemplo, como fanático. Aunque en su reciente entrevista con WrestlingNews.co reconoce que no ve mucho la programación. En cambio, se aseguró de ver el regreso de su amigo Bray Wyatt. No comentó nada sobre si podría volver a la compañía.

► Erick Rowan, pendiente de Bray Wyatt

“Ah, quiero decir, sí, no lo veo a menudo. Lo he visto para ciertas personas, pero estaba seguro de, ya sabes, ver su debut y lo que dijo, y creo que la última vez que vi algo que sucedió fue Crown Jewel porque tenía curiosidad por ver qué haría en ese programa y tenía curiosidad por saber sobre Braun y Omos. Soy un gran fanático de los luchadores grandes que chocan, es como ver a Sheamus y Gunter o Drew [McIntyre] y Sheamus, los veo«.

El luchador independiente habla también de la impaciencia de los fans con las historias.

«Uh, quiero decir, es una historia y sé que la mayoría de los fanáticos de la lucha libre no tienen mucha paciencia en estos días, pero disfruto… La lucha libre tiene algo para todos, así que es bueno poder obtener un resumen rápido de lo que está pasando. Es como ver una telenovela en la que al menos hay historias que suceden en el medio. Tal vez la viste un lunes y luego la ves como tres semanas después y todo de estas cosas sucedieron, pero tienes que verlo todos los días para estar al tanto de lo que sucedió día a día. No todo el mundo puede verlo todo el tiempo, por lo que es genial poder hacer que la gente regrese y use YouTube y las redes sociales para volver atrás y simplemente ver clips y no tener que verlos en la televisión. No sé si eso es bueno o malo para el negocio, pero es genial«.

¿Os gustó la carrera de Erick Rowan en la WWE?