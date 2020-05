Eric Young no era el plan original para WWE como líder de SAnitY

AJ Styles puede considerarse un privilegiado como ex-TNA, porque a excepción de él, la práctica totalidad de competidores que en los últimos años ficharon por WWE con importante bagaje en la hoy Impact Wrestling han tenido un escaso éxito en su cambio de aires. Uno de los ejemplos más flagrantes es Eric Young, recientemente despedido durante el "miércoles negro" de abril que puso fuera del gigante estadounidense a medio centenar de empleados, y que en la casa fundada por Jeff Jarrett fue uno de los "TNA Originals" por excelencia.

Y eso que dentro de NXT, SAnitY tuvo un arranque prometedor, donde Young lideraba a un grupo de talentosos gladiadores como Nikki Cross, Alexander Wolfe o Sawyer Fulton (a posteriori reemplazado por Killian Dain), consiguiendo el Campeonato de Parejas NXT y ganándose el favor de la Full Sail.

El problema, como casi siempre, llegó a la hora de pasar al elenco principal: apenas dos implicaciones en PPV durante su estancia allí, hasta su disolución justo después de WrestleMania 35. Según los reportes, Vince McMahon nunca vio con buenos ojos a esta facción, y al dispersarse sus miembros, Young salió mal parado, con una rumorada labor de productor en sus últimos meses que no sabemos si llegó a oficializarse.

Aunque después de todo, ni siquiera Young fue la primera opción como cabecilla de SAnitY, según revela Sami Callihan al ser preguntado por WrestleTalk acerca de los recientes recortes en WWE.

Precisamente ahora Callihan parece haber dejado atrás oVe en Impact, después de los hechos acaecidos durante la primera noche de Rebellion 2020. Mientras, Young no ha ofrecido muchas pistas sobre su futuro, aunque sí que lanzó una indirecta a Moose la semana pasada.

Lots have things have to be decided! When the world opens back up I’ll have a lot of choices to make! Now I have to chose weather I smash you and take my crown back! #WORLDCLASSMANIAC https://t.co/NlgRmQQJBj