Uno de los regresos estrella del reciente Slammiversary de Impact Wrestling, Eric Young fue despedido por WWE ese nefasto 15 de abril, que será recordado como el "miércoles negro" de la compañía McMahon, cuando supimos que acabará este año con récord de beneficios.

Hecho que en parte justifica el gesto que Young dedicó al gigante estadounidense tras Slammiversary, junto a otros luchadores que salieron de la empresa recientemente.

Y durante su aparición en Busted Open Radio, el otrora líder de SAnitY se despachó a gusto con sus antiguos empleadores, haciendo hincapié en Vince McMahon.

«Era el momento de dejar atrás la estructura de la compañía. Creo que hice todo lo que se me permitió hacer. Obviamente, WWE era el lugar en el que siempre quise trabajar. Crecí viéndola. Era el objetivo cuando comencé a luchar [...]

«Pero pasé al elenco principal y la cosa no fue bien. Tú sabes y la gente sabe que a veces caes en desgracia. Y no es por algo que hiciste o no dejaste de hacer. Yo nunca cambié mi manera de ser. No soy una persona política. Nunca lo he sido [...] Pero su sistema está roto. Es muy complicado que te den la palabra. Incluso cuando no haces nada, parece que siempre estás intentando arreglar los problemas de otros. No hay creatividad. Quieren que todo el mundo haga lo mismo y todos sean iguales.

«Hay miles de reglas de las que estoy seguro habéis oído hablar sobre los shows. Pues cambian a diario. Es muy difícil entender lo que ocurre. El sistema es imperfecto y se lo diría a cualquiera. Se lo diría al propio Vince [...] No creo que fuese algo personal, cada vez que hablábamos, siempre fue respetuoso. Tuvimos dos conversaciones bastante largas. Y pensé que fueron bien y que entendió de dónde venía yo.

«Soy un hombre adulto y no voy a quedarme cuatro horas en un pasillo esperando a hablar con él. No voy a hacerlo. Eso podría resultar testarudo de mi parte. Pero soy un tipo de 40 años y no voy a esperar en un pasillo como un niño para hablar quizás cinco minutos con él. Se lo dije [...]

«No me lo tomo como algo personal. Se equivocó, como líder de la compañía y como persona que decide todo, es un enorme error olvidarse de alguien como yo. ¿Tienes un show de televisión de tres horas y no puedes encontrar hueco para Eric Young? Tu show se desmorona. Así de simple. He demostrado que sé hacer cualquier cosa, en cualquier rol. No digo que puedo hacerlo, sino que ya lo hice, y he demostrado que sé hacerlo muy bien [...]»