Eric Young anuncia que se avecinan cambios para él

La última vez que los fanáticos de la lucha libre profesional vieron a Eric Young fue durante el programa semanal de IMPACT del 1 de diciembre de 2022, cuando Deaner lo acuchilló. No fue esa la última novedad sobre el veterano luchador ya que el pasado mes de abril confirmamos que había firmado un nuevo contrato con WWE, avisando entonces de la posibilidad de que su retorno estuviera congelado por orden de Vince McMahon, como ha ocurrido con las situaciones de otros. De momento, el que liderara Sanity no ha aparecido en televisión.

Pero tenemos una actualización gracias a una reciente publicación que hizo en redes sociales en la que muestra una foto de un iPad con un documento en blanco abierto y un teclado en el que parece que es el patio de su casa, entendemos que preparado para comenzar a escribir, que acompaña con lo siguiente: “¡¡¡¡Es hora de trabajar!!!! Cuando el mundo te dé limones… ¡sabremos el resto! ¡Nos vemos muy pronto! SE VIENE UN GRAN CAMBIO!!!”. ¿Qué gran cambio? ¿Estará escribiendo para WWE? ¿O para otra compañía?

De momento, no tenemos la respuesta a estas preguntas, pero la sabremos próximamente. Puede que esté alejándose de los encordados y comenzando a escribir un libro. Podemos especular con tantas cosas que realmente no tiene sentido hacerlo. Continuaremos informando a medida que tengamos novedades sobre Eric Young. Mientras, es interesante recordar que el año pasado el mismo luchador dijo que le hubiera ido diferente en la WWE de haber estado, como lo está actualmente, Triple H a los mandos.

“La producción, eso fue un favor de HHH. No me estaban utilizando, me pagaban a tiempo completo, así que dijo que creo que sería bueno en eso y me pregunto: ‘¿Qué piensas de probarlo?’. Bueno, estoy allí de todos modos, así que también podría hacerlo. (Si Triple H hubiera tenido el control en ese momento) Las cosas habrían sido muy diferentes para mí. Haría cualquier cosa por él (HHH). Correría a través de una pared. Ayudarlo a esconder un cadáver (risas), lo que sea que me pida que haga. Lo respeto mucho”.

¿Qué te gustaría que fuera lo próximo de Eric Young?