Puede que no hayamos visto lo último de Francis Ngannou en la UFC. Ngannou (18-3 MMA, 12-2 UFC) abandonó la organización hace dos años tras una disputa contractual, renunciando al título de peso pesado de la UFC que había ganado y defendido con éxito.

Poco después, anunció que había firmado con la PFL. Sin embargo, solo ha competido una vez en la PFL Smartcage, logrando una victoria por KO en el primer asalto sobre Renan Ferreira en Arabia Saudí el pasado mes de octubre.

Desde que dejó la UFC, Ngannou ha entrado dos veces en el mundo del boxeo profesional, perdiendo ante Tyson Fury y Anthony Joshua en un par de peleas muy lucrativas. También ha insinuado una posible tercera aparición dentro del cuadrilátero contra Deontay Wilder.

El entrenador de Ngannou, Eric Nicksick, cree que existe la posibilidad de que el luchador de 38 años pueda regresar por sorpresa al octágono.

«Sé que ha estado pidiendo esa pelea con Wilder, y si eso es algo que se concreta, genial», dijo Nicksick esta semana durante una entrevista con Home of Fight. «Siento que la división de peso pesado en su conjunto está un poco desorganizada, y creo que si de alguna manera podemos volver a ponerla en orden, hay muchas opciones para Francis. No solo en la UFC, sino en general. Creo que puede ayudar a llenar el vacío que tiene la UFC en cuanto a estrellas en la división de peso pesado.

Creo que ya ha pasado suficiente tiempo. Me encantaría que, de alguna manera, pudieran arreglar sus diferencias y volver a competir en la UFC».

Ngannou noqueó a Stipe Miocic para convertirse en el campeón de peso pesado de la UFC en marzo de 2021. A continuación, defendió el título al derrotar a Ciryl Gane en enero de 2022, antes de pasar el año siguiente envuelto en una disputa muy publicitada con el presidente de la UFC, Dana White.

Desde la marcha de Ngannou, los dos han seguido intercambiando golpes verbales, pero Nicksick no ve eso como un posible obstáculo en las negociaciones para el regreso de Ngannou.

«Al 100 %», respondió Nicksick cuando se le preguntó si creía que Ngannou y White podrían dejar a un lado sus diferencias. «Creo que se trata más de negocios que de ego, al menos por parte de Francis. Quiere que le paguen por la oportunidad, es como ser un contratista independiente. Quieres que te paguen la cantidad más alta por quien necesite tus servicios. No quiere quedarse estancado en una posición en la que no se le permita boxear o hacer estas cosas, pero salió y las hizo, compitió y ganó mucho dinero, demostró que podía hacerlo. Entonces, ahora, ¿de dónde viene su motivación?

«No se trata de dinero, se trata de competir, y la mejor competición está en la UFC. Creo que Dana es un hombre de negocios lo suficientemente inteligente como para saber que no se trata de su ego, sino de lo que es mejor para su empresa, y creo que un tipo como Dana es lo suficientemente sensato como para decir: «Mira, el pasado es el pasado y podemos superar esas cosas si nos pueden funcionar en el futuro, ¿por qué no?»», dijo Nicksick. «¿Por qué no explorar esas opciones?

«Mira la división de peso pesado ahora mismo. ¿Qué está pasando? Tienes a este pobre chico, Tom Aspinall, que lleva casi 600 días con un cinturón interino. ¿Qué estamos haciendo aquí? No digo que Francis sea la respuesta, pero al menos añade algo más de valor a tu división de peso pesado si sales y consigues a un tipo como él y lo traes de vuelta. Lo pasado, pasado está, todo el mundo gana dinero, todo el mundo está contento, pero así se mueven las cosas».