Eric Nicksick: «Sean Strickland necesita evaluar lo que quiere hacer»

La actuación de Sean Strickland en la revancha por el título de UFC 312 contra Dricus Du Plessis dejó a todos con ganas de más, incluido su entrenador en jefe Eric Nicksick .

La revancha por el título de peso mediano encabezó el evento de pago por visión del fin de semana pasado en el Qudos Bank Arena en Sydney, Australia. Du Plessis retuvo su corona al ganar una clara decisión unánime sobre un Strickland ensangrentado (29-7 MMA, 16-7 UFC), que no hizo mucho en su esfuerzo por recuperar el título que alguna vez tuvo.

“Simplemente estaba peleando sin inspiración, para mí. Parecía que estaba sonámbulo. Fue duro, hombre. Traté de sacarlo de ese estado a lo largo de los rounds. No sabía si estaba tratando de recopilar datos al principio, o si era solo un comienzo lento o qué estaba pasando, pero a medida que los rounds comenzaron a progresar, me di cuenta. Simplemente no sentí que estuviera en el estado de forma como lo está la mayoría de las veces.

“Fue duro, hombre. Fueron 25 minutos muy duros para llegar hasta allí. No olvidemos que era una pelea por el título. Me tomo muy en serio estas peleas por el título, y no sé. Estaba muy decepcionado, hombre. Estaba decepcionado con todo el resultado y con toda la pelea como proceso. Pensé que fue un poco aburrido”.