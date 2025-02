Eric Nicksick lamenta haber criticado a Sean Strickland después de UFC 312

Con tiempo para reflexionar, el entrenador en jefe de Xtreme Couture, Eric Nicksick, desearía no haber hablado públicamente sobre la derrota de Sean Strickland en UFC 312 tan pronto después.

Strickland fue dominado por el campeón de peso mediano de UFC Dricus Du Plessis y sufrió una fractura de nariz en su revancha, que terminó con Du Plessis asegurando una fácil decisión unánime por puntajes de 50-45, 50-45 y 49-46. Strickland.

Conocido por su estilo básico de pelea, no hizo nada diferente para presionar a Du Plessis después de quejarse de que lo habían robado en su primera pelea en febrero de 2024. Apenas unos días después de UFC 312, Nicksick apareció en “The Ariel Helwani Show” y criticó a Strickland.

“Fue una pelea sin inspiración para mí. Parecía que estaba sonámbulo… Fueron 25 minutos difíciles para llegar hasta allí. No olvidemos que era una pelea por el título. Me tomo estas peleas por el título muy en serio, y no sé. Estaba muy decepcionado, hombre. Estaba decepcionado con todo el resultado y con toda la pelea como proceso. Pensé que fue un poco aburrido”.

El martes, en su podcast “Verse Us” , Nicksick expresó su pesar por la forma en que habló sobre Strickland. Nicksick explicó que su principal error fue aceptar la invitación de Helwani, dado que acababa de regresar a Las Vegas después de un largo vuelo desde Sídney.

Además de eso, Nicksick dijo que 30 minutos antes de ir al programa de Helwani, Strickland habló sobre su mentalidad en las semanas previas a la pelea, y eso fue lo que lo desconcertó.

Nicksick dijo que no se arrepentía necesariamente de haber criticado a Strickland, pero que podría haber redactado mejor su mensaje.

“Mis palabras fueron muy malas. Lo que dije fue preciso, sobre la pelea no fue inspirador. Todos conocemos a Sean. No es así como pelea Sean. Lo que dije fue preciso. ¿Tengo que asumir parte de esa culpa? Cien por ciento. Dije que, como equipo, es nuestra culpa. Siempre lo he dicho. Pero su rendimiento, su lenguaje corporal, su comportamiento, todas esas cosas, no se sentían propias de Sean. Y si alguien piensa que debería haber mentido para cubrir la situación, no soy un buen entrenador. Eso es un hombre que dice sí a todo y no lo seré”.