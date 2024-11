Eric Nicksick destaca los mejores atributos de Jon Jones y Stipe Miocic

Tanto Jon Jones como Stipe Miocic no son el tipo de peleadores que tienen demasiadas dudas sobre sus estilos de pelea y atributos claves. Es posible que haya preguntas antes del UFC 309 este fin de semana sobre cómo ve Jones el peso pesado y si Miocic podrá hacer retroceder el tiempo, pero conocemos muchas otras variables.

En un artículo reciente para UFC.com, E. Spencer Kyte se sentó con Eric Nicksick, quien sabe algo sobre peleas por el título de peso completo como entrenador de Francis Ngannou, para analizar la pelea principal de este sábado en el Madison Square Garden. Comenzando con «Bones», el entrenador principal de Xtreme Couture dio su opinión sobre lo que el mejor de todos los tiempos por consenso hace mejor que el resto.

“Para Jon, obviamente, creo que es su coeficiente intelectual de pelea, que definitivamente será el número uno, pero la forma en que puede aplicar diferentes artes al plan de juego; creo que eso es lo que lo convierte en el luchador más intrigante de todos los tiempos. Puede vencerte en cualquier faceta del juego y hacerlo muy, muy bien. También tiene un ego sobre él, donde si ves la pelea de Cormier, ‘Oh, ¿eres el mejor luchador? Está bien, te derribaré. Gustafsson, ¿eres el mejor golpeador? Voy a golpearte más’. Hay una ventaja y un aura en él donde le gusta vencer a su oponente en su mejor atributo, y eso es lo que lo hace increíblemente asombroso».

Nicksick continuó y agregó qué aspecto del juego de Jones cree que será el más importante para esta pelea en particular.

“Creo que su atributo es su longitud, que le permite mantener la pelea larga y a un ritmo que lo favorece. Creo que es el maestro de las marionetas por excelencia en su forma de pelear, te mete en su estilo de pelea, controla el ritmo y ahí es donde creo que muchos tienen problemas con él porque se dejan llevar por su encanto”.

El entrenador de Ngannou también destacó la ofensiva de Jones, que lo ha visto exhibir una amplia gama de armas, muchas de las cuales han sido adoptadas por otros luchadores.

“También está en su creatividad que se ve lo bueno que es, porque no se entrena mucho para eso. No se puede preparar para un codazo giratorio hacia atrás después de un centro de derecha. Eso es un instinto natural, como Saquon Barkley saltando sobre un tipo; lo miras y piensas: ‘Ese es el nivel de creatividad en su mente que lo hace’, y no se puede entrenar para eso, no se puede preparar para eso».

Nicksick luego centró su atención en el retador en el evento principal de este sábado. Habiendo entrenado a Ngannou para pelear contra el ex dos veces campeón de peso completo dos veces antes, analizar el juego de Miocic es algo en lo que ya tiene mucha experiencia.

“Sus mejores cualidades son su boxeo, su dureza, su resistencia y su corazón, todas esas cosas, pero como alguien que tenía que planificar el juego para el tipo, cuando tú y yo estábamos hablando de esta pelea la semana pasada, estaba mirando algunas cosas, y me trajo de vuelta una ansiedad como si estuviera volviendo a prepararme para Stipe nuevamente. Si miras la trilogía con Cormier, Stipe lució mejor en cada pelea y mejoró en cada pelea. Estaba ganando la primera pelea hasta que no lo estuvo, estaba perdiendo la segunda pelea hasta que no lo estuvo, y luego la tercera pelea fue un fracaso total, pero en esa tercera pelea, vi tantas evoluciones técnicas diferentes de él en ese tiempo”.

Nicksick cree que, basándose en la capacidad de adaptación de Miocic en el pasado, podríamos ver aún más desarrollos en su juego después de que haya pasado más de tres años fuera del octágono.