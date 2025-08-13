Eric Nicksick aborda la relación con Sean Strickland

No hace mucho, Eric Nicksick era el entrenador más destacado de MMA, con luchadores como Francis Ngannou, Sean Strickland y otros que ayudaban a llevar la gloria al gimnasio Xtreme Couture en Las Vegas.

Nicksick no ha tenido tanta suerte en 2025. Strickland no logró recuperar el título de peso mediano de manos de Dricus du Plessis. El debut en UFC del excampeón de Bellator, Patchy Mix, fue un fracaso. Y Nicksick estuvo en UFC APEX el fin de semana pasado viendo a su luchador, Roman Dolidze, perder una pelea muy desigual contra Anthony Hernandez.

En su podcast Verse Us, Nicksick habló sobre sus recientes problemas en la esquina y brindó una actualización sobre su pelea pública con Strickland después de que Nicksick criticara al luchador luego de su derrota ante du Plessis en febrero.

“El caso de Strickland probablemente me hizo quedar mal por algunas de las cosas que dije, pero todos sabemos, la gente de adentro, dónde estaba mi corazón y adónde quería llegar, cuál era mi intención. No me salió como debía ni como desearía, así que voy a cargar con mucho odio por cómo les pareció a algunas personas. Repito, fue un error mío y ojalá lo hubiera expresado mejor. Sean y yo nos llevamos de maravilla. Hablamos a diario… Es mi hermano. Los hermanos discuten. Al final, Sean sabía dónde estaba mi corazón, sabía adónde quería llegar, y tenemos que mejorar como equipo, incluyéndome a mí. Fue literalmente como la semana después de todo aquello, y Sean y yo estábamos bien. Volvimos a las tonterías, a hablar tonterías, a salir a tirar y a hacer lo nuestro. Lo único, además, es que quizá no sea el entrenador adecuado para él en ese momento, pero Sean siempre será un amigo y un recurso.

Strickland cumple actualmente una suspensión por atacar a un luchador después de un combate en un evento de Tuff-N-Uff en Las Vegas el pasado junio, pero Nicksick afirmó que ha sido un líder en el gimnasio incluso sin peleas en el horizonte. Su breve disputa parece haber quedado atrás.